新市毛豆節將登場 農會推微電影競賽

行銷台南新市毛豆節，新市農會辦理「情豆．初開」毛豆微電影競賽，即日起至10月20日受理收件，希望透過多管道宣傳，提高知名度。

新市毛豆近幾年來在新市區農會推廣下，知名度大增，農會也推出毛豆麵、毛豆冰淇淋、毛豆香腸、毛豆蛋捲等加工產品，增加毛豆的附加價值，而毛豆麵、毛豆香腸等，也都獲選百大精品伴手禮，品質獲得高度肯定。

今年新市毛豆節安排11日7日登場，農會已於9月進行暖身活動，更在新和重劃區開闢毛豆田，以作為體驗農田區外，目前將舉辦微電影競賽徵選活動。

新市區農會總幹事李美嬅說，農會推出「情豆．初開」微電影競賽活動，以農產說故事為主題，將新市區農會毛豆相關產品融入人文、景觀、美食及周邊與節慶活動、自然生態等相關題材，作為微電影的畫面，希望藉此將毛豆節活動及新市地區的傳統文化、人文特色等留下美麗回憶。