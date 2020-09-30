快訊

中午12時37分 東北地區發生中型有感地震

不斷更新／中秋連假明天登場 國道南下路段已湧現車流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋節入袋！文旦大果收購 台南市動用市庫今天撥款

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南麻豆大白柚即將接力上市。圖／農業局提供
台南麻豆大白柚即將接力上市。圖／農業局提供

政府為穩定全台文旦柚產銷價格，啟動大果收購措施，但有果農向台南市長黃偉哲反映，收購作業已經結束1個月了，卻還沒有收到補助款，市長黃偉哲體恤農民，指示先行動用市庫撥款，台南市政府今天即將撥發款項，讓農民過個快樂中秋節

農委會補助大果文旦再利用處理，台南市由主產區麻豆、下營、官田、佳里等4家農會協助辦理收購事宜，台南市為全台文旦最早採收的產區，為避免大果及次級品流入市面影響產地價格，以穩定全台文旦柚產銷，今年自8月19日至8月25日止啟動文旦大果收購措施，收購未符合規格的格外品，總計收購49萬4785公斤作為多元循環經濟利用。

農業局表示，台南市以每公斤10元價格收購不符合外銷、內銷及加工規格的大果果實，作為清潔用品或有機質肥料等循環再利用，因農糧署文旦收購補助款尚未核定，市長黃偉哲為體恤農民的辛勞，將先行動用市庫撥款，讓農民能過個好節。

農業局指出，台南市文旦種植面積1106公頃，年產量2萬5000公噸，直銷及外銷加拿大、日本、新加坡、香港等國家和地區一路長紅，小果文旦在中秋節前已銷售一空，大果也因為啟動收購再利用處理措施得宜，穩定了文旦市場價格，並且保障了果農的收益。

文旦 農民 中秋節

延伸閱讀

米可白受邀行銷台南 誇黃偉哲像爸爸

美輪美奐！斥資1.5億 台南佳里國中新校舍落成啟用

備戰中秋連假交通 台南即時路況快速查

超值、限量！台南下營推「台灣A贏國慶鵝肉便當」

相關新聞

垃圾掩埋場上空限飛 台南環團：好笑與不解

民航局9月28日公布台南市空拍機限飛區域，台南社大研究員晁瑞光批連城西掩埋場第3期也畫進台江國家公園管制範圍內；他也提醒...

翁章梁宣傳「台灣女孩日」撩落去 穿蓬裙甩裙襬扭動

嘉義縣長翁章梁上午在縣府與一群地方嶄露頭角的女性，穿上蓬裙賣力甩動裙襬，為10月11日「臺灣女孩日」活動宣傳，翁縣長扭腰...

南鐵工程3戶拒遷 中工處強制拆除勢在必行

台南市鐵路地下化工程7月23日強制拆除失利，目前還有3戶拒遷戶，交通部鐵道局中部工程處長黃鳳岡今天表示，若屋主拒絕點交，...

雙十連假農機、毛巾雙展 虎尾高鐵特定區同步展出

迎接雙十連假，2020「雲林國際農機展」、「虎尾毛巾節」將雙雙在10月10日至12日虎尾高鐵特定區同步登場；縣長張麗善表...

新市毛豆節將登場 農會推微電影競賽

行銷台南新市毛豆節，新市農會辦理「情豆．初開」毛豆微電影競賽，即日起至10月20日受理收件，希望透過多管道宣傳，提高知名...

中秋節入袋！文旦大果收購 台南市動用市庫今天撥款

政府為穩定全台文旦柚產銷價格，啟動大果收購措施，但有果農向台南市長黃偉哲反映，收購作業已經結束1個月了，卻還沒有收到補助...

台東大目釋迦透過「跨境電商」銷售1千箱

網路購物已是全球消費趨勢，加上新冠肺炎疫情的因素，今年台東大目釋迦跨境電商業績不錯，已經突破千箱的銷售成績，縣府今天邀請...

台南可以這樣玩！地方產業小旅行有30團旅行社主動申請

台南市觀旅局長郭貞慧表示，為推廣台南各區產業及景點，9月份推出的「台南地方產業小旅行振興計畫」獎勵旅遊專案，結合台南旅行...

台南麻豆總爺濃濃日本風 知名旅行社主動列入國旅景點

新冠疫情帶動國內「偽出國」旅遊大爆發，台南市總爺藝文中心因有濃濃的日本風，吸引很多遊客來體驗拍照，國內知名旅行社更主動邀...

來嘉市看「超大月亮」恐大塞車 市府派接駁車出拖吊車

嘉義市「光織影舞」即將在明天於北香湖公園展開，市府預計中秋連假將帶來大量人潮，來看「超大月亮」光影裝置藝術，可能不輸日環...

義竹鄉公有市場攤商住戶拒搬遷 今公所下通牒雙方對峙

嘉義縣義竹鄉公所因公有零售市場老舊安全堪慮，人口商機流失，與攤商住戶6月30日終止租約，攤商住戶組自救會拒搬遷，鄉長黃阿...

米可白受邀行銷台南 誇黃偉哲像爸爸

台南市政府為了推廣觀光及宣導防疫，邀請女星米可白擔任防疫大使拍攝防疫宣導片及美食介紹短片，由於她首次與政府官員接觸拍影片...

熱門新聞

宣導片惹負評 勞動部盼原諒素人 以後「讓專業的來」

金門地標貞節牌坊石獅變彩色 金門文化局急喊卡

台中酒駕死傷比去年少85人 警：中秋連節封閉路檢執法

即時快評／逼公務員做非專業行銷 勞動部長官有事嗎?

影／苗栗市首間星巴克開幕 國華路連日來併排臨停嚴重

台中車站商圈 防塞車替代路線圖看這邊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。