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中秋節入袋！文旦大果收購 台南市動用市庫今天撥款
政府為穩定全台文旦柚產銷價格，啟動大果收購措施，但有果農向台南市長黃偉哲反映，收購作業已經結束1個月了，卻還沒有收到補助款，市長黃偉哲體恤農民，指示先行動用市庫撥款，台南市政府今天即將撥發款項，讓農民過個快樂中秋節。
農委會補助大果文旦再利用處理，台南市由主產區麻豆、下營、官田、佳里等4家農會協助辦理收購事宜，台南市為全台文旦最早採收的產區，為避免大果及次級品流入市面影響產地價格，以穩定全台文旦柚產銷，今年自8月19日至8月25日止啟動文旦大果收購措施，收購未符合規格的格外品，總計收購49萬4785公斤作為多元循環經濟利用。
農業局表示，台南市以每公斤10元價格收購不符合外銷、內銷及加工規格的大果果實，作為清潔用品或有機質肥料等循環再利用，因農糧署文旦收購補助款尚未核定，市長黃偉哲為體恤農民的辛勞，將先行動用市庫撥款，讓農民能過個好節。
農業局指出，台南市文旦種植面積1106公頃，年產量2萬5000公噸，直銷及外銷加拿大、日本、新加坡、香港等國家和地區一路長紅，小果文旦在中秋節前已銷售一空，大果也因為啟動收購再利用處理措施得宜，穩定了文旦市場價格，並且保障了果農的收益。
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