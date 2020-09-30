台東大目釋迦透過「跨境電商」銷售1千箱

網路購物已是全球消費趨勢，加上新冠肺炎疫情的因素，今年台東大目釋迦跨境電商業績不錯，已經突破千箱的銷售成績，縣府今天邀請香港第1千箱的消費者與台東大目釋迦青農視訊見面，透過遠端視訊分享購買經驗與回饋品嘗的美味，並期盼外銷業績再創新高。

縣長饒慶鈴表示，台東大目釋迦鮮甜爽聞名海內外，現在透過電商平台網購大目釋迦，不僅產品品質優良而且具有產銷履歷及有機驗證，鮮採直送吃得到新鮮也吃得到安心跟美味，很快打開海外市場，培養海外的穩定客源。

台東種植大目釋迦的面積有2千5百多公頃，年產量高達2萬8千公噸，是台東最重要的經濟果樹。過去釋迦外銷以往多以鳳梨釋迦為主，大目釋迦因快速軟熟問題外銷不易，縣府與縣農會、電商平台努力合作下，透過「跨境電商」以預購方式先下單再出貨，今年初至今累計達1千箱。