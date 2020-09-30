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台東大目釋迦透過「跨境電商」銷售1千箱

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東大目釋迦透過「跨境電商」預購下單，今年已經突破千箱的銷售成績。記者尤聰光／攝影
台東大目釋迦透過「跨境電商」預購下單，今年已經突破千箱的銷售成績。記者尤聰光／攝影

網路購物已是全球消費趨勢，加上新冠肺炎疫情的因素，今年台東大目釋迦跨境電商業績不錯，已經突破千箱的銷售成績，縣府今天邀請香港第1千箱的消費者與台東大目釋迦青農視訊見面，透過遠端視訊分享購買經驗與回饋品嘗的美味，並期盼外銷業績再創新高。

縣長饒慶鈴表示，台東大目釋迦鮮甜爽聞名海內外，現在透過電商平台網購大目釋迦，不僅產品品質優良而且具有產銷履歷及有機驗證，鮮採直送吃得到新鮮也吃得到安心跟美味，很快打開海外市場，培養海外的穩定客源。

台東種植大目釋迦的面積有2千5百多公頃，年產量高達2萬8千公噸，是台東最重要的經濟果樹。過去釋迦外銷以往多以鳳梨釋迦為主，大目釋迦因快速軟熟問題外銷不易，縣府與縣農會、電商平台努力合作下，透過「跨境電商」以預購方式先下單再出貨，今年初至今累計達1千箱。

縣府農業處表示，跨境生鮮電商與傳統外銷最大的不同在於送到消費者的速度及農產品的新鮮度，透過空運方式送達香港機場後，將立即由宅配公司送到消費者手上，且農會設置冷凍冷藏庫，配合釋迦產期啟用，既能保鮮又保值，解決以往大目釋迦快速軟熟難以運送的困境，逐步推動大目釋迦外銷。

縣府今天邀請香港第1千箱的消費者與台東大目釋迦青農視訊見面，透過遠端視訊分享購買經驗與回饋品嘗的美味。記者尤聰光／攝影
縣府今天邀請香港第1千箱的消費者與台東大目釋迦青農視訊見面，透過遠端視訊分享購買經驗與回饋品嘗的美味。記者尤聰光／攝影

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