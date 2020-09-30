台南可以這樣玩！地方產業小旅行有30團旅行社主動申請

台南市觀旅局長郭貞慧表示，為推廣台南各區產業及景點，9月份推出的「台南地方產業小旅行振興計畫」獎勵旅遊專案，結合台南旅行業者共同行銷推廣台南農特產品，鼓勵旅行業者包裝遊程送客至台南休閒農場、觀光工廠及觀光遊樂業，期望藉此提振國人消費信心，帶動國旅市場嶄新契機。

郭貞慧指出，這段時間針對過去大家比較沒有那麼熟悉的37區景點，主動積極做推動，9月份推出以來已收到30團以上團體旅遊申請，詢問電話相當踴躍，效果顯著；另外也針對全國指標性的旅行社，將台南市各區景點及分區產業特色相關資訊進行整理與推廣，並走訪各大旅行社的舉辦說明會詳盡介紹，紛紛推出不同與以往的特色遊程。

台南市觀旅局在疫情期間配合中央政府辦理旅行社培訓課程疏困方案，局長郭貞慧也主動介紹台南市各行政區的景點及玩法，以提升台南旅遊的深度，如七股沿海搭觀光管筏出海烤蚵吃到飽、官田採菱角、柳營酪農區餵牛體驗及東山土窯烘龍眼乾、咖啡烘豆體驗等，旅行社人員表示「不知道國內旅遊這麼好玩」。

5月之後疫情逐步解封，也陸續推出企業團體獎勵旅遊方案、體驗旅遊推廣等，主動向台南市旅行公會及經理人協會提出各行政區產業文化小旅行的簡報，企業團體獎勵旅遊案達5千人次，剛推出的產業小旅行案也達到近3千人。