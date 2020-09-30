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台南麻豆總爺濃濃日本風 知名旅行社主動列入國旅景點

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南麻豆總爺藝文中心4棟百年建築市定古蹟，日洋混和風，很適合穿和服拍照。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆總爺藝文中心4棟百年建築市定古蹟，日洋混和風，很適合穿和服拍照。記者吳淑玲／攝影

新冠疫情帶動國內「偽出國」旅遊大爆發，台南市總爺藝文中心因有濃濃的日本風，吸引很多遊客來體驗拍照，國內知名旅行社更主動邀請在安排台南旅遊時，把總爺藝文中心與山上水道博物館、左鎮化石館等列入行程，園方表示，這些以往被視為「二線景點」的地方，幾乎很少被旅行社列在台南旅遊景點中，把握這波國旅契機，要更主動出擊行銷，推出製糖主題輕旅行。

位在台南麻豆區的總爺藝文中心是日治時期明治製糖株式會社，有4棟建築列入市定古蹟，充滿濃濃的日洋混搭風格，具有百年歷史的廠長宿舍最近委外經營精品咖啡廳，工作人員還打趣說，「第一次咖啡香蓋過檜木香」，園區還有一條百年樟樹隧道景觀，每年10月舉辦「和風祭」，搭上「偽出國」的國旅風，不能出國到日本，就來拍照過癮。

總爺藝文中心表示，新冠疫情在5月過後趨緩，總爺假日的遊客人數有增加1、2成，今年比較特別是旅行社主動來索取資料，列入台南旅遊的景點，除了是人氣景點山上水道博物館、左鎮化石園區的帶動外，還有西拉雅官田遊客中心新落成啟用，眷村特色的水交社文化園區等，旅行社不能辦國外旅行，台南各區都有不同特色及小吃美食，旅行社可以安排各種不同遊程的台南旅遊。

把握國旅契機，總爺藝文中心也計畫串聯糖廠主題之旅，同是日治時期蕭壟（佳里）糖廠變身的蕭壟文化園區，及目前全台唯二仍在製糖的善化糖廠等，搭配旅行社合作推出「糖廠主題套裝行程」，或是串聯總爺和蕭龍兩大園區的藝文輕旅行等。

台南麻豆總爺藝文中心濃濃日本風，吸引很多遊客拍照。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆總爺藝文中心濃濃日本風，吸引很多遊客拍照。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆總爺藝文中心百年日式廠長宿舍，很有日本風。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆總爺藝文中心百年日式廠長宿舍，很有日本風。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆總爺藝文中心濃濃日本風，吸引很多遊客拍照。圖／總爺藝文中心提供
台南麻豆總爺藝文中心濃濃日本風，吸引很多遊客拍照。圖／總爺藝文中心提供

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