來嘉市看「超大月亮」恐大塞車 市府派接駁車出拖吊車

嘉義市「光織影舞」即將在明天於北香湖公園展開，市府預計中秋連假將帶來大量人潮，來看「超大月亮」光影裝置藝術，可能不輸日環食活動，為避免民眾塞車之苦，交通接駁車約15到20分鐘就有一班，請民眾多搭乘，警方下午4點起派拖吊車進駐，取締公園周邊違停防塞。

市府觀光新聞處在10月1日到4日、10月8日到11日、10月16日到18日、10月23日到25日、30日到11月1日，共計17天，晚間6時至10時，於建國一、二村（舊燈會區），靠近志航街及嘉義車站後站靠近中興路口，提供交通接駁車服務。

觀光新聞處長張婉芬說，交通接駁車約15到20分鐘即有一班專車前往光織影舞活動現場，接駁車不中途上下客，請市民朋友盡量將車子停放在舊燈會區路外停車場；外縣市的民眾請多利用台鐵及國道客運等交通工具轉乘接駁車輛，既輕鬆又方便。

目前嘉義市的飯店已逾9成滿，預估帶來大量人潮，會到北香湖公園看「超大月亮」等7大光影裝置藝術，公園周邊道路恐怕會堵塞，嘉義市警局交通隊指出，北香湖公園周邊東起文化路、南至興達路、西邊友忠路、北至世賢路，都會預置警力疏導，若各大路口有堵塞情形，會引導車潮行走其他路段，彈性管制。