義竹鄉公有市場攤商住戶拒搬遷 今公所下通牒雙方對峙

嘉義縣義竹鄉公所因公有零售市場老舊安全堪慮，人口商機流失，與攤商住戶6月30日終止租約，攤商住戶組自救會拒搬遷，鄉長黃阿家給3個月搬遷期，今天到期，公所發公文下最後通牒，要求儘速搬遷完畢，明天原擬強制封閉市場，碰上秋節連假，延到5日上班封閉；攤商住戶自救會拒搬遷，5日將在市場靜坐抗議，若公所執意封閉，將提告強制罪。

公所9日在代表會臨時會，提22萬元市場安全維護預算，打算今天攤商住戶搬離後，用安全設施圍住市場；代表劉俊毅等反對此預算，指公所無市場所有權，要求撤案，若強制圍住可能涉及妨害自由；自救會旁聽抗爭，最後表決象徵性保留1元科目預算。

公所按既定期程執行封閉市場行動，雙方對峙，劍拔弩張，上周公所發公文給攤商住戶下最後通牒說，公有零售市場已在7月1日起停止使用，7月1日起至9月30日止為搬遷緩衝期，為避免明天起封閉後造成搬遷不易，請在搬遷緩衝期內盡速搬遷完畢。

市場已非供公眾使用的公有零售市場，倘未經公所准許，逕行進入致生意外者，應自行負責；如續非法用者，因明天為例假日，依行政執行法，行政執行不得於休息日為之，因此，公所定10月5日依行政執行法規定「解除占有」；依訴願法若對處分不服，請依規定期限依法提起訴願。