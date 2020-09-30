米可白受邀行銷台南 誇黃偉哲像爸爸

台南市政府為了推廣觀光及宣導防疫，邀請女星米可白擔任防疫大使拍攝防疫宣導片及美食介紹短片，由於她首次與政府官員接觸拍影片，事前相當緊張，不過她說，台南市長黃偉哲擔任美食嚮導，態度親切，「很像爸爸照顧女兒、帶著女兒四處玩，讓我感覺很放鬆！」

市府指出，黃偉哲陪同米可白到中西區的國華友愛商圈品嘗有「台南意麵王」之稱的福榮小吃店、老字號古早味的江水號芋頭冰，以及兩屆全國冠軍的佛都愛玉，這幾間擁有濃濃台南的特有風味美食讓米可白吃到停不下來。米可白在得知台南使用振興三倍券可以抽2戶房子，更呼籲大家趕快到台南「抽房子」。

黃偉哲與米可白的互動影片將在今天下午登於黃偉哲臉書，影片中可見黃偉哲大啖芋頭冰時，在已有滿滿煉乳的剉冰上再淋上爆多煉乳的有趣畫面，還有米可白興奮走進三倍券獎項之一的大員皇冠酒店總統套房。

市府表示，中秋及國慶連假即將到來，歡迎民眾安排到台南遊玩，不但可享受到讓米可白愛吃的美食之外，消費滿200元即能獲得登錄抽獎的機會。