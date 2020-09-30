有機農業好幫手！官田國小小農夫培養益生菌億萬大軍

台南市官田國小結合官田區農會四健會指導員許玉燦及許美惠，指導5年級36位師生培養EM菌和木黴菌，幫助校園內幸福農場土壤與作物變得更健康，並防止病蟲害的產生，進而建構友善無毒的校園環境來努力。

許玉燦介紹EM菌和木黴菌的養菌過程，以及產生的效用。「首先透過土壤和水來取菌株，過程中將米糠和糖蜜來取菌株，讓他們附著在上面，接著透過顯微鏡底下將其個體分離，分離出來就可以利用它的光合菌來分解代謝物，也可以轉換成有效的碳原，再讓其它的菌株來使用」。

許玉燦表示，只要一小罐菌種，糖蜜加上9瓶米酒、10公升水，就可以輕易做出100公升的EM菌，接下來連續3天都要在大桶子進行攪拌。使用這些菌種（有將近86種各種不同功效菌株）的益處是將壞菌的碳原搶掉，讓壞菌自然餓死，和另外一些使用殺菌劑類的原理是大不相同，殺菌劑類是將壞菌直接殺死掉，所以使用EM菌和木黴菌的優點是可以避免「變株」狀況產生，同時也沒有像農藥會危害環境的狀況發生。

許玉燦接著進行木黴菌的培養，木黴菌不但不會像其他真菌會寄生植物造成病害，還會以「超寄生」方式殺害其他真菌，分泌天然抗生素抑制害菌，還會在植物根部傷口迅速繁殖產生纏結包紮的作用，以避免傷口感染，所以能使用在高鉀的環境下；另外，木黴菌的耐受能力仍然比其他真菌強，而且能保持強大的對抗力，同時有強大的分解力，所以也是製作堆肥的重要菌種。

校長王全興說，學生非常認真學習製作植物益生菌，因為這是學校幸福農場作物病蟲害防治及進行堆肥的重要利器。每一小罐就有億萬大軍的功效，學生學會菌種的原理、製作過程及功用，除運用在學校的幸福農場上，也能將所學帶回家，跟長輩分享，一起善待環境，為友善無毒的環境盡一份心力。