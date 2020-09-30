快訊

不斷更新／美國大選首場辯論 主持人提問大法官、疫情處理

新冠肺炎境外移入+1 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秋節車流湧入台南 新營有系列活動與熱門景點警將疏導

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
因應秋節車流，台南市新營警分局在轄區熱門景點路口將安排警力進駐，籲請用路人遵守。圖／警方提供
因應秋節車流，台南市新營警分局在轄區熱門景點路口將安排警力進駐，籲請用路人遵守。圖／警方提供

明天就是中秋節，將有4天連假，因應轄區將湧入的車流，台南市新營警分局在熱門景點及重要路口安排有交通疏導崗，籲請用路人遵照交通號誌聽從員警指揮，讓交通更順暢。

新營警分局說，轄區秋節將有一系列活動登場，除10月1日至25日於柳營區舉辦的「2020德元埤荷蘭村風車節」外，10月1日至4日在新營區南瀛綠都心公園舉辦「2020南瀛國際民俗藝術節」，預估將吸引大量遊客參與。

另外，鹽水區八角樓、武廟、新營區五分車、南瀛綠都心、太子宮廟、柳營區德元埤荷蘭村、八老爺牧場等熱門景點，警方均有規劃交通疏導崗，維持交通順暢，提醒出遊民眾，配合中央疫情指揮中心防疫新生活運動，至人多無法保持安全距離場所請配戴口罩，保護您我健康。

新營警分局長斯儀仙說，遊客如從國道1號行經市道172線進入新營地區，因172線正在進行人行道工程，請務必減速慢行；如欲參加「2020南瀛國際民俗藝術節」者，可搭乘大眾運輸工具(火車)至新營車站再轉大台南公車，另自行駕車出遊的朋友，可將愛車停放於新營區三民路停車場、南瀛綠都心地下停車場或市政府後方停車場，再短暫步行前往會場即可。

因應秋節車流，台南市新營警分局在轄區熱門景點路口將安排警力進駐，籲請用路人遵守。圖／警方提供
因應秋節車流，台南市新營警分局在轄區熱門景點路口將安排警力進駐，籲請用路人遵守。圖／警方提供

停車場 藝術節

延伸閱讀

全台最長太平雲梯秋節3周年慶 十鼓擊樂團撼動演出好

布袋海之秋 來去高跟鞋教堂附近潟湖划獨木舟體驗

海巡署金馬澎分署探訪獨居長者秋節關懷

秋節到牡蠣文蛤需求增 台南業者忙碌拚經濟

相關新聞

秋節車流湧入台南 新營有系列活動與熱門景點警將疏導

明天就是中秋節，將有4天連假，因應轄區將湧入的車流，台南市新營警分局在熱門景點及重要路口安排有交通疏導崗，籲請用路人遵照...

日治轉車台分割暫存 引爆不滿

台南市目前正進行鐵路地下化工程，在鐵軌東側挖出南北各一、日治時期興建的轉車台，前天經文資審議，決定南側全台最古老的轉車台...

有機農業好幫手！官田國小小農夫培養益生菌億萬大軍

台南市官田國小結合官田區農會四健會指導員許玉燦及許美惠，指導5年級36位師生培養EM菌和木黴菌，幫助校園內幸福農場土壤與...

全台最長太平雲梯秋節3周年慶 十鼓擊樂團撼動演出好

海拔1千公尺的嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯，是全台最長景觀吊橋，11年前退休教官嚴清雅返鄉當選村長，號召村民組織合作社，3...

布袋海之秋 來去高跟鞋教堂附近潟湖划獨木舟體驗

嘉義縣水域遊憩協會為鼓勵全民參與水域活動，透過親水活動，提高民眾對海洋了解，推動親海愛海，配合布袋鎮高跟鞋教堂秋節活動，...

電影看板畫師開展 感嘆沒人學

65歲畫師張玉村繪製近千部電影立體看板，見證當年李小龍電影風靡時期，每天熬夜趕工，電影院人山人海封街光景，如今手繪看板沒...

無人機監測鳳梨生長 省時省力

農委會農業試驗所昨天在嘉義縣民雄鄉打貓果菜生產合作社舉辦「鳳梨產業智能化技術觀摩會」，發表以無人機監測鳳梨影像、高光譜品...

台南2種轉車台 鐵路史珍貴文物

台南市最近因為鐵路地下化而出土的2座日治時期轉車台，根據文史工作者調查 ，南側興建於1908年台灣縱貫線全島通車之前，是...

中秋連假出遊 雲嘉南多項交通便民措施

中秋節四天連假，台南市警局自10月1日至10月4日止規畫152處交通崗，並啟動「交通快暢」計畫三步驟：「即時監控、橫向聯...

台南長照機構安全減災經驗分享晚會 撤離比賽熱鬧有趣

台南市宜福、聖佑、和欣等護理之家，今晚6點半舉辦長照機構公共安全分享及中秋家屬聯誼會；會中除交流聯誼、音樂歌唱比賽，還舉...

雲林第2波安心旅遊超優惠 高檔食宿交通兩天只2500元

十月安心旅遊第二波，雲林縣除了住宿補助，還加碼推出超優惠旅程，從本月27日開始上網受理報名，詢問度破表，雲林縣府文化觀光...

安心補助到10月 嘉縣中秋、國慶連假訂房率達9成

行政院日前公告支持安心旅遊補助續辦到10月底，嘉義縣文化觀光局表示，配合中央政策，嘉義縣安心旅遊計畫已獲第4波補助，預計...

熱門新聞

勞動部要求女職員自拍宣傳影片 未達目的卻引來負評

宣導片惹負評 勞動部盼原諒素人 以後「讓專業的來」

金門地標貞節牌坊石獅變彩色 金門文化局急喊卡

即時快評／逼公務員做非專業行銷 勞動部長官有事嗎?

台中酒駕死傷比去年少85人 警：中秋連節封閉路檢執法

影／苗栗市首間星巴克開幕 國華路連日來併排臨停嚴重

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。