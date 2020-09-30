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秋節車流湧入台南 新營有系列活動與熱門景點警將疏導
明天就是中秋節，將有4天連假，因應轄區將湧入的車流，台南市新營警分局在熱門景點及重要路口安排有交通疏導崗，籲請用路人遵照交通號誌聽從員警指揮，讓交通更順暢。
新營警分局說，轄區秋節將有一系列活動登場，除10月1日至25日於柳營區舉辦的「2020德元埤荷蘭村風車節」外，10月1日至4日在新營區南瀛綠都心公園舉辦「2020南瀛國際民俗藝術節」，預估將吸引大量遊客參與。
另外，鹽水區八角樓、武廟、新營區五分車、南瀛綠都心、太子宮廟、柳營區德元埤荷蘭村、八老爺牧場等熱門景點，警方均有規劃交通疏導崗，維持交通順暢，提醒出遊民眾，配合中央疫情指揮中心防疫新生活運動，至人多無法保持安全距離場所請配戴口罩，保護您我健康。
新營警分局長斯儀仙說，遊客如從國道1號行經市道172線進入新營地區，因172線正在進行人行道工程，請務必減速慢行；如欲參加「2020南瀛國際民俗藝術節」者，可搭乘大眾運輸工具(火車)至新營車站再轉大台南公車，另自行駕車出遊的朋友，可將愛車停放於新營區三民路停車場、南瀛綠都心地下停車場或市政府後方停車場，再短暫步行前往會場即可。
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