全台最長太平雲梯秋節3周年慶 十鼓擊樂團撼動演出好

海拔1千公尺的嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯，是全台最長景觀吊橋，11年前退休教官嚴清雅返鄉當選村長，號召村民組織合作社，3年前承租阿里山國家風景區管理處的雲梯，創造盈餘回饋社區，讓人口只有兩百多人小山村成為「幸福山城」，明天秋節連假舉辦3周年慶「鼓樂太平樂悠遊」系列活動。

嚴清雅說，周年慶10月1日至4日，在太平雲梯周邊辦活動，以「鼓樂太平樂悠遊」為主題，串聯竹樂團、國樂團、擊鼓樂、薩克斯風樂團、攝影展、文化體驗，產業活動。

太平雲梯以雲海美景揚名，10月3日邀請知名的「十鼓擊樂團」表演，上午10點、下午2點在雲梯入口廣場各演出1場，襯映雲梯美景，讓遊客感受自然與藝術氣勢磅礡，設置大地戶外茶席，由侍茶師帶領品茗。

活動中也辦理攝影展，透過攝影鏡頭與攝影師分享，讓民眾了解太平天然地理美景；參與認識太平社區產業多樣化，體驗社區再生與活力，除動態表演與靜態展覽與講座，活動期間以嘉年華會規畫文化體驗，提供茶產業體驗、咖啡產業體驗、絹印體驗、燒烙體驗等休閒、感官課程，也結合在地特色店家和胖卡車兼具寓教於樂之旅。