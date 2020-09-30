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全台最長太平雲梯秋節3周年慶 十鼓擊樂團撼動演出好

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
海拔1千公尺的嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯，10月3日邀請知名的「十鼓擊樂團」表演。圖／太平社區合作社提供
海拔1千公尺的嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯，10月3日邀請知名的「十鼓擊樂團」表演。圖／太平社區合作社提供

海拔1千公尺的嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯，是全台最長景觀吊橋，11年前退休教官嚴清雅返鄉當選村長，號召村民組織合作社，3年前承租阿里山國家風景區管理處的雲梯，創造盈餘回饋社區，讓人口只有兩百多人小山村成為「幸福山城」，明天秋節連假舉辦3周年慶「鼓樂太平樂悠遊」系列活動。

嚴清雅說，周年慶10月1日至4日，在太平雲梯周邊辦活動，以「鼓樂太平樂悠遊」為主題，串聯竹樂團、國樂團、擊鼓樂、薩克斯風樂團、攝影展、文化體驗，產業活動。

太平雲梯以雲海美景揚名，10月3日邀請知名的「十鼓擊樂團」表演，上午10點、下午2點在雲梯入口廣場各演出1場，襯映雲梯美景，讓遊客感受自然與藝術氣勢磅礡，設置大地戶外茶席，由侍茶師帶領品茗。

活動中也辦理攝影展，透過攝影鏡頭與攝影師分享，讓民眾了解太平天然地理美景；參與認識太平社區產業多樣化，體驗社區再生與活力，除動態表演與靜態展覽與講座，活動期間以嘉年華會規畫文化體驗，提供茶產業體驗、咖啡產業體驗、絹印體驗、燒烙體驗等休閒、感官課程，也結合在地特色店家和胖卡車兼具寓教於樂之旅。

遊客搭大眾運輸工具，請在梅山公車站轉乘太平線公車上山，因山路多彎狹小，自行開車民眾請將車輛停放停車場，切勿停放於嘉162 線道路邊。詳細資訊請上臉書或網站：「太平雲梯」，或洽電（05）2571215查詢。

海拔1千公尺的嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯，是全台最長景觀吊橋。 圖／太平社區合作社提供
海拔1千公尺的嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯，是全台最長景觀吊橋。 圖／太平社區合作社提供
海拔1千公尺的嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯，明天秋節連假舉辦3周年慶「鼓樂太平樂悠遊」系列活動。圖／太平社區合作社提供
海拔1千公尺的嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯，明天秋節連假舉辦3周年慶「鼓樂太平樂悠遊」系列活動。圖／太平社區合作社提供

太平雲梯 攝影 樂團

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