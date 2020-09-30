聽新聞
test
0:00 / 0:00
布袋海之秋 來去高跟鞋教堂附近潟湖划獨木舟體驗
嘉義縣水域遊憩協會為鼓勵全民參與水域活動，透過親水活動，提高民眾對海洋了解，推動親海愛海，配合布袋鎮高跟鞋教堂秋節活動，定明天秋節下午舉辦免費獨木舟體驗活動，共有4梯次供選擇，活動現場有專業教練教育遊客正確、完整的水域遊憩活動安全知識，要大家玩得開心、安全，同時又極具愛護環境的教育意義。
活動地點：布袋鎮新西路底潟湖沙灘（高跟鞋教堂東側入口旁南堤），時間：10月1日秋節下午3點到6點，活動前完成報名，現場開放候補，原則8歲以上，70歲以下，現場需填寫健康聲明，保證聽從教練指示，無法同意者請勿報名（12歲以下兒童由成人陪伴）
共4梯次，每45分鐘一堂課，含水域安全知能、划船技巧與下水體驗，參與人數：四梯次各場報名人數上限20人（網路報名12人，保留現場報名體驗人數8人)。
水域遊憩協會理事長、中正大學犯罪防治系教授林明傑，出錢出力長期推動獨木舟及輕艇，他說，划獨木舟「就像騎單車簡單」，先划左再划右，後座聽前座指揮！獨木舟易上手，即使不會游泳，只要有安全措施就能玩。
除體驗獨木舟，還有高跟鞋教堂、喵星人愛情故事彩繪牆、海風長堤、觀光魚市、鹽山、嘉應廟、布袋五四三等景點，適合深度小旅行，歡迎遊客線上報名：https:// reurl.cc/D6oXk5，或在BECLASS（線上報名系統）搜尋「布袋海之秋獨木舟體驗活動」，除線上報名，保留部份名額供遊客當場報名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言