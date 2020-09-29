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中秋連假出遊 雲嘉南多項交通便民措施

聯合報 / 記者黃宣翰蔡維斌李承穎陳玫伶／即時報導

中秋節四天連假，台南市警局自10月1日至10月4日止規畫152處交通崗，並啟動「交通快暢」計畫三步驟：「即時監控、橫向聯繫、立即處置」指揮疏導交通車流。由巡邏員警及義交擔任交通尖兵，如遇交通壅塞，立即通報疏導排除、管制及回報路況。

台南市警察局交通大隊預估大灣、永康交流道在中秋節連假每天中午12點至晚上8點為尖峰時段，安平區安平老街、中西區美術館、赤崁文化園區、國華商圈、海安路街道藝術文創區、仁德區奇美博物館於連假期間，中午12點至晚上6點流量較多，會加強疏導交通車流。

嘉義市警局交通隊指出，北香湖公園10月1日起要辦光織影舞展，屆時預計有很多車潮，周邊東起文化路、南至興達路、西邊友忠路、北至世賢路，都會預置警力疏導，若各大路口有堵塞情形，會引導車潮行走其他路段，彈性管制；另外下午4點後為展覽重頭戲，會派遣拖吊車到現場，避免有人沿路違停造成交通堵塞。另外四天連假，各市區重要路口、交流道也規畫警力疏導，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具。

雲林縣北港朝天宮、武德宮財神廟預計將會湧進大批朝拜遊客，北港分局對易塞路段加強疏導，此外對新興打卡熱點口湖滯洪池、成龍濕地等風景休憩區，也將加派警力維護交通。

北港分局特別規畫在朝天宮、武德宮四周加派警力管制車輛，台19線北港鎮華勝路、華南路、北港大橋，雲145線等易壅塞路段及其周邊道路，每天上午10至下午16時實施彈性交通疏導。

嘉義縣警察局日前公告，10月1日至4日的中秋節連假將來臨，為避免各風景區周邊路段交通壅塞，將針對太平雲梯、阿里山森林遊樂區、奮起湖、故宮南院、東石漁人碼頭、高跟鞋教堂等景點進行交通疏導措施，公路總局也推出國道客運89條路線平均約85折優惠、45條台灣好行電子票證半價優惠等，歡迎民眾多加利用。

林務局嘉義林區管理處因應到阿里山森林遊樂區車潮，及園區內停車空間有限，於台18線90至95公里處規畫免費接駁車，遊客可將車輛停在路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂園區大門口，縮短等待入園時間。

北港朝天宮 中秋節 連假

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