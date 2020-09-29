問政獲肯定 立委賴惠員連獲兩國會監督聯盟推薦
立法院第一會期結束，公民監督國會聯盟、口袋國會今公布立委問政表現，立委賴惠員雙雙入選為優秀立委，問政成績獲得肯定。
賴惠員服務處傍晚發布新聞稿指出，賴惠員早在擔任台南市議員時，即立志更上一層樓，問鼎溪北立委，擴大服務層面，全力為廣大的台南鄉親與地方的繁榮發展打拼，所以勤耕基層、廣結善緣，甚至因而錯失連任議員機會亦在所不惜。
賴惠員表示，為報答鄉親，自進入立法院起便不斷砥礪自己，深入鑽研國政議題，除從內政委員會著手外，更深耕農業、教育與交通議題，全力爭取溪北地區建設經費補助。
賴惠員強調，此次兩個國會監督聯盟都給予肯定，是榮耀更是責任，未來在立法院會繼續為台南地方建設爭取更多中央補助，持續監督國政運作，繼續扮演一個稱職的民意代表。
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