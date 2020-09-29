嘉義中埔將辦金婚鑽石婚活動 邀50年以上「資深新人」報名

嘉義縣中埔鄉公所10月31日於中埔鄉陽陽草地音樂農場辦「牽手一世情-金婚、鑽石婚」活動，邀請結婚60年的葉景周、52年的吳水盛和新婚的翁聖勳夫妻代言，象徵牽手一世情及傳承，公所表示，即日起開放結婚50年以上的資深新人報名，名額只有36對，歡迎民眾報名。

嘉義縣長翁章梁今天下午應邀為葉景周、葉沈玉女夫婦證婚，宣讀愛的誓詞，讓老人家走進時光隧道，重溫結婚當年的美好與回憶，中埔鄉公所表示，希望每對夫妻都能從老人家身上，學習經營夫妻關係哲學，10月31日下午將以草地婚禮形式舉辦牽手一世情活動，並邀剛結婚的新人傳承幸福。

中埔鄉長李碧菁表示，牽手一世情活動將以證婚儀式進行，以「時光沙漏」為意象，會場佈置懷舊與現代並存，並設置拍照區，照片現場印出，並準備「二度蜜月禮」，報名參加的資深新人將獲得嘉義觀止雙人住宿券、高級行李箱及中埔幸福六禮各1分，幸福六禮精選在地農特產品，象徵兩人一起走過酸甜苦辣。

翁章梁說，以前的人常說「床頭吵、床尾和」、「夫妻沒有隔夜仇」，現代的年輕人觀念不太一樣，有些認為只要喜歡就好，不喜歡就散，看到現在的老勢大結婚5、60年還這麼恩愛很不簡單，夫妻相處是百年修得的福氣，孩子長大對國家、社會和家庭都做出貢獻，這些長輩牽手值得大家尊敬與傳頌。