中秋節來廟埕賞月 台南六甲恒安宮舉辦晚會及米食品嘗

台南六甲恒安宮中秋晚會暨米食推廣活動10月1日晚上，在恒安宮廟口廣場舉行，還有市集、送好禮，音樂會以傳統國樂與流行樂團結合，帶來老、中、青三代都喜歡的精彩的曲目演出，並穿插中秋祈福點燈儀式。

廟方表示，繼2018年的中秋交響音樂會後，今年再度推出中秋音樂晚會，活動與新化獅子會合作，響應認購庇護工場中秋月餅禮盒；當天到現場量體溫及實名登錄的前500名民眾，即可以獲得庇護工場喜鵲兒愛心餅乾一份。

恆安宮主任委員沈進忠表示，除有精彩晚會表演，從下午開始廟口就有市集活動與米食推廣的DIY，運用在地的台南越光米讓現場民眾體驗包壽司的樂趣，並推廣家鄉優質的米食文化，超搶手的體驗課程，讓民眾在秋節連假回鄉團圓時的動手做樂趣。限量60份。活動訊息可上六甲媽祖廟臉書查詢。

廟方指出，這場音樂會聁盼讓六甲鄉親，可以感受不同氛圍的中秋連假，活動都在戶外空間，但也提醒民眾前來參與時，應自主戴上口罩防範疫情。