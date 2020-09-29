安心補助到10月 嘉縣中秋、國慶連假訂房率達9成

行政院日前公告支持安心旅遊補助續辦到10月底，嘉義縣文化觀光局表示，配合中央政策，嘉義縣安心旅遊計畫已獲第4波補助，預計10月中旬再申請第5波補助，正值中秋及國慶連假期間，觀光景點訂房率皆達9成以上，歡迎民眾秋季出遊首選嘉義縣。

文化觀光局長許有仁表示，中秋及國慶連假期間，阿里山森林遊樂區、愛情大草原、梅山瑞里、太平雲梯、隙頂二延平步道、故宮南院、高跟鞋教堂等主要觀光據點周邊旅宿的訂房幾乎已達到9成以上，部分熱門的旅館及民宿都已滿房。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣已提前獲得交通部觀光局補助，安心旅遊補助額度絕對充足，自7月1日起的安心旅遊自由行住宿優惠方案，嘉義縣已補助自由行旅客69700房，創造超過17萬旅客人次，相對為期4個月的擴大國旅秋冬遊專案，只用不到2.5個月的時間，補助的房間數和出遊人數就遠遠超過。

許有仁表示，嘉義縣府為吸引觀光客到嘉旅遊，加碼提供1萬份300元的「Q碰券」，符合安心旅遊補助的對象住房時就能直接領取，Q碰券能在97家餐飲、伴手禮、農漁會、休閒農場特約店家折抵消費，來嘉遊玩還能順道帶回特色伴手禮，真正將觀光效益外溢到周邊產業。