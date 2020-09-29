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雲林第2波安心旅遊超優惠 高檔食宿交通兩天只2500元

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
劍湖山世界與神腦國際合作推出(坐G5送5G)。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界與神腦國際合作推出(坐G5送5G)。圖／劍湖山世界提供

十月安心旅遊第二波，雲林縣除了住宿補助，還加碼推出超優惠旅程，從本月27日開始上網受理報名，詢問度破表，雲林縣府文化觀光處保證絕對物超所值。

縣府文觀處觀光行銷科長蔣明新說，這一波優惠旅程分一天和兩天，1日遊只需600元，兩天行程則從遊覽車交通、保險、住宿再加四餐，兩天每人只要2500元，住宿全是雲林最高檔飯店包括劍湖山大飯店、朝聖高悅文旅及三好飯店等，且包括各景點專人導覽，保證物超所值。

劍湖山遊樂世界也配合中秋國慶連假，10月1日至10月11日推出主題樂園最優惠促銷活動，連假期間入園憑健保卡出生年月日有「1」或「0」即能享有購票優惠，對中一碼499元，對中二碼299元，且當日壽星入園只要99元，10月4日至10月7日手機出示與雲林偶戲節「男神時代」相關景物合照，入園可享299元購票優惠。

劍湖山也搭上5G手機列車，首次與神腦國際合作推出「坐G5抽5G手機」，只要在10月份搭乘「飛天潛艇G5」雲霄飛車或「5D冒險劇院」，在線上登錄就有機會抽中5G手機。在劍湖山世界現場購票可獲「神腦好禮2重送」優惠券，憑優惠券序號至全台神腦國際門市申辦中華電信任一5G資費購機，就可抽iPhone手機，前500名再享現折500元優惠。

且憑當日入園票卡可參加「博杯」，有機會獲得劍湖山渡假大飯店貴賓套房一晚(價值20000元)及劍湖山世界主題樂園季票一張(價值80910元)等多項超值好禮。

劍湖山世界總經理王瑞堂表示，在優惠遊園帶動下，加上水上樂園今年最後一季開放，將在連假後結束，許多人趕在夏季結束之前來遊園，使劍湖山大創店的訂房率節節上升，目前已達七成，歡迎各界把握優惠機會暢遊劍湖山。

劍湖山世界水樂暑假最後一波,要玩趁現在錯過等明年。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界水樂暑假最後一波,要玩趁現在錯過等明年。圖／劍湖山世界提供
劍湖山魔幻森林飛車奇航VR設施,充滿虛擬雲宵飛車的樂趣。圖／劍湖山世界提供
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劍湖山世界水樂暑假最後一波,要玩趁現在錯過等明年。圖／劍湖山世界提供
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劍湖山兒童玩國是親子的最愛。圖／劍湖山世界提供
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劍湖山飛天潛艇G5刺激好玩,倍受遊客喜愛。圖／劍湖山世界提供
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劍湖山世界 連假 國慶 中秋

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