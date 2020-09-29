備戰中秋連假交通 台南即時路況快速查

10月1日起為4天中秋連續假期，為因應旅遊人潮，台南市政府成立連續假期交通疏運小組進駐大台南智慧交通中心，將運用路況監控資訊即時調整號誌，並透過廣播、看板、「安平GO好行」APP等管道提供即時訊息，民眾可多加利用。

交通局長王銘德表示，中秋連假除了台鐵加開196班次列車、高鐵加開185班次列車，國道客運也會機動加開班次疏運，市長黃偉哲特別指示交通局、警察局等相關單位成立交通疏運小組做好因應方案。

王銘德指出，交通疏運小組透過大台南智慧交通中心即時掌握交通路況，並結合高速公路周邊路況監控資訊，以即時導引市區道路車流、調整動態號誌。針對重要的交通路段，警察局會加派人力指揮疏導，交通局的「台南好停車APP」可查即時停車情形，配合路況訊息及導引，讓民眾順利找到停車位。