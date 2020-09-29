流浪狗叼8幼犬求助 好心民宿幫坐月子助認養
嘉義縣番路鄉隙頂一隻流浪黑狗產後將8隻小狗叼到附近民宿求助，民宿老闆感受到母愛真偉大，不僅幫牠「坐月子」，還透過臉書貼文成功幫小狗找到主人領養，網友感動不已。
十方山水民宿老闆日前發現在番路鄉隙頂二延平步道的一隻流浪狗，將產下的8隻小狗一一叼到她的民宿，她擔心狗媽媽奶水不夠，幫牠「坐月子」，並將母狗叼狗崽到民宿的過程及8隻小狗拍照，放在臉書上。
民宿老闆今天表示，母狗的舉動讓她感受到「母愛真偉大」，不辭辛勞、一隻一隻叼著牠的寶貝來到十方山水民宿；可是為了客人的安寧和安全，實在陷入兩難，所以請朋友們幫忙分享臉書貼文，為可愛的8隻小寶貝找主人。
民宿老闆指出，貼文經過分享，小狗都已找到主人認養，民宿也留了1隻，讓狗媽媽小黑有伴不會傷心，也決定收容小黑，未來等小狗斷奶後，會帶小黑媽媽去結紮。
看到小黑與牠的孩子都有好的去處，網友感動不已，紛紛在臉書留言，謝謝民宿老闆的愛心，祝民宿的生意旺旺旺。
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