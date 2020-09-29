中秋連假來臨 嘉縣警將進行景點交通疏導
嘉義縣警察局日前公告，10月1日至4日的中秋節連假將來臨，為避免各風景區周邊路段交通壅塞，將針對太平雲梯、阿里山森林遊樂區、奮起湖、故宮南院、東石漁人碼頭、高跟鞋教堂等景點進行交通疏導措施，公路總局也推出國道客運89條路線平均約85折優惠、45條台灣好行電子票證半價優惠等，歡迎民眾多加利用。
嘉義縣警局表示，轄內各高速公路交流道於中秋節連假期間雖未實施高乘載管制，但高速公路局將視車流狀況實施匝道儀控管制，嘉義縣警局也將派員針對交流道周邊道路加強巡查，如車流回堵至平面道路，將立即疏導上交流道車流行止或改行替代道路，避免影響平面道路車流通行。
嘉義縣警局說，嘉義高鐵站已實施旅客上、下車分流機制，屆時搭乘高鐵旅客由高鐵西路側下車，車輛下客後應立即駛離，另由高鐵站出站旅客，規畫至保鐵五路上車，前往高鐵站載客車輛，不得於高鐵西路候客，一律至保鐵五路或利用高鐵周邊停車場等候載客（30分鐘內免收費）。
林務局嘉義林區管理處因應到阿里山森林遊樂區車潮，及園區內停車空間有限，於台18線90至95公里處規畫免費接駁車，遊客可將車輛停在路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂園區大門口，縮短等待入園時間。
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