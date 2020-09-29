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國家級表演！17團體舞蹈音樂戲劇演出 臺南人看得到
已經邁入第10屆的「藝術進區」活動，目前正於臺南熱烈舉行當中。透過國內17個知名團體所帶來的舞蹈、音樂、戲劇演出，讓民眾可以輕鬆親近藝術、享受表演的時光，更可以讓旅客在享受府城的歷史、美食、古蹟之餘，還可看見臺南不同的迷人面貌。
由於整個臺南幅員遼闊，並不是每個民眾都能隨時進到劇場欣賞表演，因此臺南市政府文化局自2011年起，特別舉行「藝術進區」活動，透過各個地方的巡迴表演，讓藝文資源能夠遍布到各區，也能讓民眾能夠就近欣賞到國家級的藝術演出。經過深耕多年的成果，如今「藝術進區」已成為臺南極具代表性的戶外藝術活動。
今年適逢第10屆的藝術進區，本次由故事工廠、薪傳歌仔戲劇團、無獨有偶工作室劇團等17個國內知名表演團體，進行20場戶外大型演出，以及11場的推廣性演出，地點囊括永康區社教中心廣場、仁德運動公園、山上國小等不同場所。類型共有舞蹈、音樂、戲劇，或是前衛性的表演藝術等型態，讓藝術能夠成為大家生活中的一部分。
自即日起至11月28日期間，藝術進區每周五、六、日都會於臺南舉行不同的特色表演活動，包括有兩廳院藝術出走的「十二碗菜歌」、大開劇團的「好久茶的祕密12 ─ 衝吧！花虎寶貝」、表演家合作社的「合伙事務所，蛤？！」以及閉幕壓軸朱宗慶打擊樂團的「擊樂嘉年華」等等不同藝術表演，適合闔家出遊欣賞，感受臺南在地文化與藝術帶來的身心饗宴。
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