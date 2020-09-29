國家級表演！17團體舞蹈音樂戲劇演出 臺南人看得到

已經邁入第10屆的「藝術進區」活動，目前正於臺南熱烈舉行當中。透過國內17個知名團體所帶來的舞蹈、音樂、戲劇演出，讓民眾可以輕鬆親近藝術、享受表演的時光，更可以讓旅客在享受府城的歷史、美食、古蹟之餘，還可看見臺南不同的迷人面貌。

由於整個臺南幅員遼闊，並不是每個民眾都能隨時進到劇場欣賞表演，因此臺南市政府文化局自2011年起，特別舉行「藝術進區」活動，透過各個地方的巡迴表演，讓藝文資源能夠遍布到各區，也能讓民眾能夠就近欣賞到國家級的藝術演出。經過深耕多年的成果，如今「藝術進區」已成為臺南極具代表性的戶外藝術活動。

今年適逢第10屆的藝術進區，本次由故事工廠、薪傳歌仔戲劇團、無獨有偶工作室劇團等17個國內知名表演團體，進行20場戶外大型演出，以及11場的推廣性演出，地點囊括永康區社教中心廣場、仁德運動公園、山上國小等不同場所。類型共有舞蹈、音樂、戲劇，或是前衛性的表演藝術等型態，讓藝術能夠成為大家生活中的一部分。