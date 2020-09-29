嘉縣大埔推水庫節活動 憑住宿證明可換1300元超值福袋

嘉義縣大埔鄉公所10月17日至18日辦「曾愛水庫、大埔嘉LOVE」及「曾愛老鷹 大埔趣」系列活動，17日下午有抽汽車、電視等抽獎活動，憑住宿證明還可換價值1300元福袋，今天上午由大埔鄉長吳明勳帶領大埔超萌代言人「老鷹哥」、「山豬妹」邀民眾趁水庫節到大埔玩。

吳明勳表示，活動從早玩到晚，現場有砂鍋魚頭、麻竹筍湯、木瓜粿等免費美食、農特產品展售及一系列親子DIY互動，17日晚7點於大埔湖濱公園舉辦水庫音樂饗宴，邀人氣歌手謝宜君、陳隨意熱力開唱，也有手機攝影、老鷹寫生，及紙飛機等比賽，總獎金3萬元。

吳明勳說，今年結合在地住宿及遊艇業者，推出住宿遊湖抽汽車獎項，民眾只要9月至10月18日期間到合作業者旅社住宿，可憑住宿證明兌換1300元等值的大埔嘉LOVE福袋，也可兌換摸彩券，於17日晚間7點抽出價值50萬元的三菱COLT PLUS汽車及光陽機車等，更多活動資訊可上「嘉義縣大埔鄉公所」粉絲專頁查詢。