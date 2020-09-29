嘉縣大埔推水庫節活動 憑住宿證明可換1300元超值福袋
嘉義縣大埔鄉公所10月17日至18日辦「曾愛水庫、大埔嘉LOVE」及「曾愛老鷹 大埔趣」系列活動，17日下午有抽汽車、電視等抽獎活動，憑住宿證明還可換價值1300元福袋，今天上午由大埔鄉長吳明勳帶領大埔超萌代言人「老鷹哥」、「山豬妹」邀民眾趁水庫節到大埔玩。
吳明勳表示，活動從早玩到晚，現場有砂鍋魚頭、麻竹筍湯、木瓜粿等免費美食、農特產品展售及一系列親子DIY互動，17日晚7點於大埔湖濱公園舉辦水庫音樂饗宴，邀人氣歌手謝宜君、陳隨意熱力開唱，也有手機攝影、老鷹寫生，及紙飛機等比賽，總獎金3萬元。
吳明勳說，今年結合在地住宿及遊艇業者，推出住宿遊湖抽汽車獎項，民眾只要9月至10月18日期間到合作業者旅社住宿，可憑住宿證明兌換1300元等值的大埔嘉LOVE福袋，也可兌換摸彩券，於17日晚間7點抽出價值50萬元的三菱COLT PLUS汽車及光陽機車等，更多活動資訊可上「嘉義縣大埔鄉公所」粉絲專頁查詢。
嘉義縣長翁章梁表示，一輩子一定要來一次大埔旅遊，大埔有砂鍋魚頭、台灣最大的水庫─曾文水庫的上游在大埔、大批野生山豬、天空翱翔的老鷹、優美動人的湖光水色等，還能在水庫平台中釣魚，享用一魚多吃的水庫魚、體驗將釣到的小魚餵老鷹等，大埔鄉公所推出諸多優惠方案及豐富內容，歡迎民眾到嘉義縣旅遊。
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