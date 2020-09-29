十鼓擊樂團創團20年 配合台南藝術節推出新作島嶼傳說

台南知名的十鼓擊樂團今年創團20周年，配合台南藝術節開幕今天推出全新作品「島嶼傳說」，以台灣12大節慶為主題，將在國定古蹟億載金城戶外公演。

十鼓擊樂團曾獲國內外音樂獎項肯定，今天在仁德文創園區宣傳公演節目，演出其中一首曲目精彩片段，並安排搭配表演的新竹太初玄清宮執行長葉峻男，現場演出台灣道教傳統米龍科儀，以白米繪成栩栩如生的米龍。

十鼓擊樂團團長謝十表示，很榮幸受邀擔任今年台南藝術節開幕演出，已籌備1年多，以台灣整年12大節慶與多元民族傳說故事為主題創作，並跨界邀約台南愛樂管絃樂團及滯留島舞蹈劇場參與，鼓術與舞蹈、原民古調、節慶儀式結為一體。

謝十說，十鼓20年前創團就在億載金城演出，今年再以這處古戰場為舞台，主舞台搭設20公尺高節慶孤棚，搭配竹林山景視覺效果，觀眾會有截然不同享受。

十鼓20周年作品110分鐘演出以原民傳說、客家義民精神、常民生活等故事為題材，謝十作曲的「憶想之門」是以台灣宋江陣為發想，創作出不同以往的節慶神秘篇章，「希望所有台灣子民可以一起來了解這塊土地的故事，分享台灣的美麗」。