快訊

評／國家機器動起來 通訊服務業者有義務協助國家偵查嗎？

菊朝人馬李穆生涉洩密 不服考績吃「丙」怒槓高市府

影／奇美博物館紙上奇蹟特展 國際紙藝名作中秋節登場

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美博物館紙上奇蹟特展，展出國際紙藝名作。記者周宗禎／攝影
奇美博物館紙上奇蹟特展，展出國際紙藝名作。記者周宗禎／攝影

「紙，沒有極限！」奇美博物館今天推出全新特展「紙上奇蹟2－無所不彈」，10月1日中秋連假登場：有卡片彈出立體建築、書本跳出3D世界；紙玩具暗藏機關，一觸碰就「活起來」，石膏雕像是紙做的可以伸縮延展「變魔術」，引領民眾看見紙張如何彈立、彈開，如何從2D平面到3D立體，如何「活」起來。

這項特展是在摺紙的基礎加入「切割、黏貼、擠壓、翻轉、推拉」等紙上技藝，呈現出紙張從靜態到動態、平面到立體的神奇變化。此次共邀請國內外8組參展藝術家，包括美國立體書名家大衛．卡特、日本紙藝家中村開己、台灣紙藝名家洪新富、中國藝術家李洪波、法國立體書新銳阿努克＆路易斯、德國紙藝工程師彼得．達門、丹麥塗鴉鬼才「記住我的名字」、台灣新秀「半隻羊立體書實驗室」。

「紙上奇蹟2」總計展出逾200件作品，以四大單元呈現，包括「一張紙，彈起無限可能」、「彈技術：掀開立體書的秘密」、「彈樣態：紙張變身術」、「彈創意：大師奇思妙想」。每件展品都有令人驚喜之處，例如暗藏機關的紙玩具，只要伸手觸碰或捏壓，紙玩具就會彈跳、翻筋斗或咬人；看起來堅硬無比的雕像竟會伸縮扭曲，原來是紙藝與創意的加乘魔法。還有五花八門的立體卡、立體書，在打開瞬間彈出變幻無窮的天地等。展覽也同步露出創作者珍貴手稿及近20支影片，希望透過手稿及動態影像的輔助，讓民眾輕鬆理解更多作品細節與藝術家的想法。

展場還以洪新富、中村開己為代表，讓民眾透過工作室更貼近藝術家的創作過程。並有「七大互動體驗區」，體驗紙藝從靜態到動態的過程，感受其奧妙之處，特別設計大量多元互動空間，遊客可以觸摸翻閱立體書、操作紙機關及紙玩具，還能現場DIY創作，更有藝術家設計的APP可以互動遊戲，歡迎民眾每一區都體驗看看。

館方還推出「拍照打卡視覺盛宴」，營造立體書情境展區、搞怪塗鴉展區等場景。還設置6座放大5至8倍的大型立體書，讓民眾清楚看見立體書開闔間過程。並邀請立體書大師大衛拍攝教學影片，短短5分鐘就讓民眾掌握紙張平面到立體的要領，跟著大師輕鬆完成作品。

奇美博物館表示，展期至明年6月15日，全票300元。詳細內容及售票資訊在官網。

奇美博物館紙上奇蹟特展，看起來堅硬無比的雕像竟會伸縮扭曲，原來是紙藝與創意的加乘魔法。記者周宗禎／攝影
奇美博物館紙上奇蹟特展，看起來堅硬無比的雕像竟會伸縮扭曲，原來是紙藝與創意的加乘魔法。記者周宗禎／攝影

奇美博物館紙上奇蹟特展，展出國際紙藝名作。記者周宗禎／攝影
奇美博物館紙上奇蹟特展，展出國際紙藝名作。記者周宗禎／攝影

奇美博物館紙上奇蹟特展，展出國際紙藝名作。記者周宗禎／攝影
奇美博物館紙上奇蹟特展，展出國際紙藝名作。記者周宗禎／攝影

奇美博物館紙上奇蹟特展，看起來堅硬無比的雕像竟會伸縮扭曲，原來是紙藝與創意的加乘魔法。記者周宗禎／攝影
奇美博物館紙上奇蹟特展，看起來堅硬無比的雕像竟會伸縮扭曲，原來是紙藝與創意的加乘魔法。記者周宗禎／攝影

奇美博物館紙上奇蹟特展，看起來堅硬無比的雕像竟會伸縮扭曲，原來是紙藝與創意的加乘魔法。記者周宗禎／攝影
奇美博物館紙上奇蹟特展，看起來堅硬無比的雕像竟會伸縮扭曲，原來是紙藝與創意的加乘魔法。記者周宗禎／攝影

奇美博物館紙上奇蹟特展，看起來堅硬無比的雕像竟會伸縮扭曲，原來是紙藝與創意的加乘魔法。記者周宗禎／攝影
奇美博物館紙上奇蹟特展，看起來堅硬無比的雕像竟會伸縮扭曲，原來是紙藝與創意的加乘魔法。記者周宗禎／攝影

奇美博物館紙上奇蹟特展，看起來堅硬無比的雕像竟會伸縮扭曲，原來是紙藝與創意的加乘魔法。記者周宗禎／攝影
奇美博物館紙上奇蹟特展，看起來堅硬無比的雕像竟會伸縮扭曲，原來是紙藝與創意的加乘魔法。記者周宗禎／攝影

奇美博物館紙上奇蹟特展，展出國際紙藝名作。記者周宗禎／攝影
奇美博物館紙上奇蹟特展，展出國際紙藝名作。記者周宗禎／攝影

奇美博物館紙上奇蹟特展，展出國際紙藝名作。記者周宗禎／攝影
奇美博物館紙上奇蹟特展，展出國際紙藝名作。記者周宗禎／攝影

藝術家 奇美博物館

延伸閱讀

4件藝術作品、15場活動規劃 新竹鐵路沿線藝術計畫開跑　

相關新聞

中秋連假熱潮！嘉義市旅館房間快訂滿了

行政院拍板定案會支持安心旅遊補助續辦到10月底，為還未使用安心旅遊補助的民眾注入強心針，嘉義市旅館在中秋連假期幾乎8成以...

十鼓擊樂團創團20年 配合台南藝術節推出新作島嶼傳說

台南知名的十鼓擊樂團今年創團20周年，配合台南藝術節開幕今天推出全新作品「島嶼傳說」，以台灣12大節慶為主題，將在國定古...

影／奇美博物館紙上奇蹟特展 國際紙藝名作中秋節登場

「紙，沒有極限！」奇美博物館今天推出全新特展「紙上奇蹟2－無所不彈」，10月1日中秋連假登場：有卡片彈出立體建築、書本跳...

超值、限量！台南下營推「台灣A贏國慶鵝肉便當」

台南下營農情產業文化節10月9日將在下營區上帝廟停車場熱鬧登場。今年因應疫情研發「台灣 A 贏國慶鵝肉便當」，成為亮點，...

台南環保鞭炮機記者會延3次 議員：18台不夠用

台南市民政局今天上午8時30分原訂舉辦環保鞭炮機記者會，結果臨時取消導致多名議員都撲空，國民黨台南市議員林美燕今在議會質...

國慶焰火台南安南區3處觀賞熱區 民眾可多搭接駁公車

國慶焰火10月10日將在台南市安平區等地施放，主要熱點是安南區四草大橋周邊，其次是鹿耳門府城天險及曾文溪出海口青草崙堤岸...

獨／台南站北側百年轉車台將拆成28塊 文史人士：劊子手

國定古蹟台南火車站北側的日治時期轉車台，因為位在地下化的工程範圍內，昨天經文資審議，決定將先拆成28塊移往他處，而南側全...

台南左鎮月食祭 在地青年顛覆中秋的「堊地鄉村晚宴」

台南左鎮青年自發性舉辦一場「月食祭─堊地鄉村晚宴」，在二竂日出平台安排一場法式晚宴，每一場次只服務20名顧客，由在地青年...

中秋連假將湧車潮 白河警民提供要方少塞車

中秋連假將至，台南市白河警分局轄區多處著名熱門景點，預期將湧入大量車流，警方建議民眾出遊，可多利用國道3號暫時收費時段(...

雲林徵才 70K起跳找有經驗司機、技師

勞動部雲嘉南分署斗六就業中心今天舉辦大型室內徵才，30家廠商釋出千個工作機會，有近五成職缺都是30K起跳，甚至還有用77...

因應中秋連假車流 台南市警六分局啟用即時監控系統

為了快速掌握轄區重要道路即時路況，台南市警六分局勤指中心啟用即時監控系統。警方今天說，未來勤指中心可同步監看轄內27個道...

嘉市世界街舞賽 「王中之王」來台獻技

世界街舞大賽10月18日將在嘉義市展開，南韓B-boy舞者Hong10已抵台，將與築夢者舞團長哈利進行終極廝殺爭霸戰，H...

熱門新聞

勞動部要求女職員自拍宣傳影片 未達目的卻引來負評

6年後將有臨時火車站 平鎮市民搭火車不用再跑到中壢

即時快評／逼公務員做非專業行銷 勞動部長官有事嗎?

獨／台南站北側百年轉車台將拆成28塊 文史人士：劊子手

冒大雨漏夜排隊 民眾搶中和納骨堂新塔位

宣導片惹負評 勞動部盼原諒素人 以後「讓專業的來」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。