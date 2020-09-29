影／奇美博物館紙上奇蹟特展 國際紙藝名作中秋節登場

「紙，沒有極限！」奇美博物館今天推出全新特展「紙上奇蹟2－無所不彈」，10月1日中秋連假登場：有卡片彈出立體建築、書本跳出3D世界；紙玩具暗藏機關，一觸碰就「活起來」，石膏雕像是紙做的可以伸縮延展「變魔術」，引領民眾看見紙張如何彈立、彈開，如何從2D平面到3D立體，如何「活」起來。

這項特展是在摺紙的基礎加入「切割、黏貼、擠壓、翻轉、推拉」等紙上技藝，呈現出紙張從靜態到動態、平面到立體的神奇變化。此次共邀請國內外8組參展藝術家，包括美國立體書名家大衛．卡特、日本紙藝家中村開己、台灣紙藝名家洪新富、中國藝術家李洪波、法國立體書新銳阿努克＆路易斯、德國紙藝工程師彼得．達門、丹麥塗鴉鬼才「記住我的名字」、台灣新秀「半隻羊立體書實驗室」。

「紙上奇蹟2」總計展出逾200件作品，以四大單元呈現，包括「一張紙，彈起無限可能」、「彈技術：掀開立體書的秘密」、「彈樣態：紙張變身術」、「彈創意：大師奇思妙想」。每件展品都有令人驚喜之處，例如暗藏機關的紙玩具，只要伸手觸碰或捏壓，紙玩具就會彈跳、翻筋斗或咬人；看起來堅硬無比的雕像竟會伸縮扭曲，原來是紙藝與創意的加乘魔法。還有五花八門的立體卡、立體書，在打開瞬間彈出變幻無窮的天地等。展覽也同步露出創作者珍貴手稿及近20支影片，希望透過手稿及動態影像的輔助，讓民眾輕鬆理解更多作品細節與藝術家的想法。

展場還以洪新富、中村開己為代表，讓民眾透過工作室更貼近藝術家的創作過程。並有「七大互動體驗區」，體驗紙藝從靜態到動態的過程，感受其奧妙之處，特別設計大量多元互動空間，遊客可以觸摸翻閱立體書、操作紙機關及紙玩具，還能現場DIY創作，更有藝術家設計的APP可以互動遊戲，歡迎民眾每一區都體驗看看。

館方還推出「拍照打卡視覺盛宴」，營造立體書情境展區、搞怪塗鴉展區等場景。還設置6座放大5至8倍的大型立體書，讓民眾清楚看見立體書開闔間過程。並邀請立體書大師大衛拍攝教學影片，短短5分鐘就讓民眾掌握紙張平面到立體的要領，跟著大師輕鬆完成作品。

奇美博物館表示，展期至明年6月15日，全票300元。詳細內容及售票資訊在官網。

奇美博物館紙上奇蹟特展，看起來堅硬無比的雕像竟會伸縮扭曲，原來是紙藝與創意的加乘魔法。記者周宗禎／攝影

奇美博物館紙上奇蹟特展，展出國際紙藝名作。記者周宗禎／攝影

奇美博物館紙上奇蹟特展，展出國際紙藝名作。記者周宗禎／攝影

奇美博物館紙上奇蹟特展，看起來堅硬無比的雕像竟會伸縮扭曲，原來是紙藝與創意的加乘魔法。記者周宗禎／攝影

奇美博物館紙上奇蹟特展，看起來堅硬無比的雕像竟會伸縮扭曲，原來是紙藝與創意的加乘魔法。記者周宗禎／攝影

奇美博物館紙上奇蹟特展，看起來堅硬無比的雕像竟會伸縮扭曲，原來是紙藝與創意的加乘魔法。記者周宗禎／攝影

奇美博物館紙上奇蹟特展，看起來堅硬無比的雕像竟會伸縮扭曲，原來是紙藝與創意的加乘魔法。記者周宗禎／攝影

奇美博物館紙上奇蹟特展，展出國際紙藝名作。記者周宗禎／攝影