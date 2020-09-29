南鐵地下化清領日治遺跡局部異地保存 視情況復原
施工中的台南市鐵路地下化工程，陸續挖出清領台灣府城垣遺跡及日治火車轉車台，台南市文資處長林喬彬今天表示，南鐵沿線遺跡列冊追蹤，局部異地保存，再視情況恢復原狀。
林喬彬今天告訴中央社記者，南鐵工程沿線挖出的火車轉車台建於日治時期，南側轉車台興建時間較早，台南市文資審議委員會昨天開會，決定列冊追蹤，且將北側轉車台異地保存，南側轉車台原地保存。
至於台灣府城垣遺構也是列冊追蹤，局部異地保存，再視交通部鐵道局中部工程處施工情況，進行後續處理。
林喬彬表示，清領台灣府城垣遺跡及日治火車轉車台局部異地保存後，將在工程完工後研議是否再運回原處恢復原狀。
南鐵地下化工程去年12月在台南市東區和北區交界挖出清領時期台灣府城垣遺跡，且又在周遭發現清代磚造遺構，此處遺構位於台灣府城垣外，初判應該是居民建築，當地台灣府城垣遺跡還在地底下，保存較完整。
今年3月，南鐵工程再挖出日治火車轉車台，發現點就在清領台灣府城垣遺跡附近的同一側，另一側是北區小東路清代磚造遺構，都在同一個區塊。
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