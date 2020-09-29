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中秋連假熱潮！嘉義市旅館房間快訂滿了
行政院拍板定案會支持安心旅遊補助續辦到10月底，為還未使用安心旅遊補助的民眾注入強心針，嘉義市旅館在中秋連假期幾乎8成以上，大部份達9成，有些飯店也預定到滿房，業者說，雖然才剛宣布繼續支持到10月底，還未看到發酵在訂房率上，不過現在周末訂房都全滿，希望能因此外溢到平日上。
嘉義市觀光新聞處長張婉芬指出，嘉義市安心旅遊已申請到第四波，累積1.6億元，10月1日起嘉義市再加碼每人每房500元，緊接而來還有盛大的光織影舞展，加上中央的宣布，相信嘉義市住房率會持續飆升。
樂億皇家渡假酒店副總經理曾錦堂表示，飯店房間數逾2百間，中秋連假期間都已9成滿，原本擔憂10月安心旅遊補助就用罄，會造成訂房率下滑，中央宣布算是強心針，相信旅遊熱潮能延續。
承億文旅品牌長簡巧珊說，旗下台北、嘉義、墾丁、花蓮、台中等分館，在中秋連假都已9成滿，嘉義市兩間分館也只剩一兩間房，10月期間周末也已全滿，不過許多旅客曾反映擔憂補助會用罄，中央宣布可讓他們更安心，甚至會外溢到平日住宿上。
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