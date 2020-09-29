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十鼓擊樂團20週年新作 台灣12大節慶搬上舞台

中央社 / 台南29日電

曾獲多項國內外音樂獎項肯定的十鼓擊樂團今年邁入創團20週年，配合台南藝術節開幕推出全新作品「島嶼傳說」，以台灣12大節慶為主題，將在國定古蹟億載金城戶外公演。

十鼓擊樂團今天在十鼓仁德文創園區舉辦公演宣傳記者會，除了演出其中一首曲目的精彩片段，並安排此次搭配舞台表演的新竹太初玄清宮執行長葉峻男示範台灣道教傳統米龍科儀，以白米繪成栩栩如生的米龍。

十鼓擊樂團團長謝十表示，十鼓今年20歲了，很榮幸受邀擔任今年台南藝術節的開幕演出，此次表演已籌備1年多，以全台灣整年度的12大節慶與多元民族傳說故事為主題進行創作，並跨界邀約台南愛樂管絃樂團及滯留島舞蹈劇場共同參與，將鼓術與舞蹈、原民古調、節慶儀式結為一體。

謝十表示，20年前十鼓的創團合演就是在億載金城上演，今年再度以這處古戰場為舞台，主舞台將搭設20公尺高的節慶孤棚主景，搭配竹林山景的視覺效果，將帶給觀眾截然不同的享受。

他說，此次作品110分鐘的演出以原民傳說、客家義民精神、常民生活等故事為題材，他自己作曲的「憶想之門」是以台灣宋江陣為發想，創作出不同以往的節慶神秘篇章，希望所有台灣子民可以一起來了解這塊土地的故事，分享台灣的美麗。

台南市政府文化局副局長周雅菁表示，台南藝術節今年是第9次舉辦，每次開幕都是安排重量級團隊演出，今年邀請十鼓推出創團20週年大戲，服裝、舞台、燈光、場景都將讓觀眾耳目一新，只有10月31日、11月1日2場演出，在億載金城欣賞演出的座位席次有限，民眾搶票動作要快。

樂團 億載金城

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