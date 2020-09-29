不一樣的賀中秋！台南議長唱台語饒舌歌 大支：太吃驚

「中秋中秋、月圓月圓」，今年57歲的台南市議長郭信良為祝賀大家中秋佳節愉快，唱起台語饒舌歌，並錄製成MV，連饒舌歌手大支都吃驚地說「沒想到議長竟然也會唱饒舌」。

郭信良平常主持會議都相當正經嚴肅，這次跳脫以往中秋節溫馨問候的路線，由他邀請台南在地青年打造議會專屬的饒舌歌曲，並率領多名議員唱起RAP，風格大改變。

郭信良說，即使是50、60歲的政治人物也要符合新時代潮流，所以他年過半百，第一次嘗試唱饒舌，非常新奇有趣，原本預計3小時才會錄製完成，沒想到15分鐘就搞定，連導演都嚇一跳，而且他沒想到簡單的一段RAP，唱起來會如此洗腦，到現在腦袋裡還不時浮出「中秋月圓」、「中秋中秋月圓」，希望融合更多元素，讓大家看見台南市議會不同的一面，祝福全體市民中秋佳節愉快。

影片一開場的大支是出身台南的饒舌歌手，他說，認識郭信良很久，在他的心中郭信良一直是個用心服務、做事認真的政治人物，但沒想到竟然連饒舌也會唱，除了吃驚，更多的是佩服郭信良勇於挑戰、嘗試新事物。