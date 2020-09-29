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超值、限量！台南下營推「台灣A贏國慶鵝肉便當」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南下營農情產業文化節10月9日在上帝廟停車場登場，市長黃偉哲（中）大力行銷超值鵝肉及農特產品。記者吳淑玲／攝影
台南下營農情產業文化節10月9日在上帝廟停車場登場，市長黃偉哲（中）大力行銷超值鵝肉及農特產品。記者吳淑玲／攝影

台南下營農情產業文化節10月9日將在下營區上帝廟停車場熱鬧登場。今年因應疫情研發「台灣 A 贏國慶鵝肉便當」，成為亮點，採用下營鵝肉、台南越光米及台南食材製作，搭配國慶紀念保溫袋，限訂 500 份，每份特價 250 元，因太物超所值，市長黃偉哲今天一口氣預訂50個，採預訂額滿為止，名額所剩不多，訂購電話（06）3302029 鄭小姐。

台南下營區畜產業發達，養鵝場數居台南之冠，鵝肉店家集中在台19 甲線下營路段沿線，形成著名的「鵝肉公路」，黃偉哲說，雙十連假很多外地人來到台南，但白天沒有焰火，歡迎到下營參加產業文化節，品嘗鵝肉美食，從下營蠶絲被、下營文旦，下營紅柚，下營黑豆，下營鵝肉鬆，下營黑豆蔭油，燻茶鵝、鹽水鵝等，還有台南16號越光米，下營桑椹汁及海墘本家優質產品，下營真是寶地。

今年主辦單位與海墘本家合作推出的「台灣 A 贏國慶鵝肉便當」更是超值，主廚邱雯玲說，主菜是薰鵝肉和鹽水鵝肉，還有鵝心鵝肝鵝胗和鵝蛋，並搭配生菜沙拉，搭配桑椹調製油醋，還有一瓶黑豆茶及保溫袋；下營商圈理事長姜丁興說，光是一片鵝肉片就要20元，這個便宜限量500個，價格只此一次，已被預訂剩100個，市長黃偉哲立刻訂50個，因CP值高，肥水不落外人田。以後如果要賣價格就不一樣。

農業局表示，下營區畜牧業密度高居台南市第一，鵝肉更是鼎鼎有名，與黑豆、蠶桑、文旦並列下營四寶。活動當天將推出「鵝肉冬粉 200 份品嘗活動」，民眾只要捐贈 3 張統一發票給現場華山基金會所設置的攤位，即可免費兌換 1 碗，每人限換 2 碗，換完為止。下營區農會從10月8日至19日農特產品全面8折，買蠶絲被等產品最划算。

下營區公所辦理「采風輕旅行活動」，安排到弘昌碾米廠體驗 DIY 製作樂趣，還有大屯彩繪村瀏覽美麗農村風貌、下營農會文化展示館農情導覽、海墘本家歷史老屋巡禮、「吸管蠶寶寶」DIY 親子活動，最後還可享用國慶鵝肉便當，網路限額報名優惠價 350 元，僅限 40 名輕 旅 行 報 名 網 址 如 下 ：

https://www.beclass.com /rid=2443dd65f64707cdfb5e。

台南市長黃偉哲（左）體驗製作「台灣 A 贏國慶鵝肉便當」。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左）體驗製作「台灣 A 贏國慶鵝肉便當」。記者吳淑玲／攝影
台南下營蠶絲被超搶手，產業文化節期間打8打，入手最划算。記者吳淑玲／攝影
台南下營蠶絲被超搶手，產業文化節期間打8打，入手最划算。記者吳淑玲／攝影
海墘本家主廚邱雯玲研發的「台灣 A 贏國慶鵝肉便當」。記者吳淑玲／攝影
海墘本家主廚邱雯玲研發的「台灣 A 贏國慶鵝肉便當」。記者吳淑玲／攝影

國慶 便當 黃偉哲

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