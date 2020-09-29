第十屆台南文學獎揭曉57件作品脫穎而出 擇期頒獎

台南市政府文化局今天公布2020年第十屆台南文學獎得獎名單，共有57件作品脫穎而出，市府將擇期頒獎及集結出版。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，2020第十屆台南文學獎設有11個競賽項目，總獎金新台幣134萬元，共有604件作品參賽角逐，各類得獎名單如下：

劇本：首獎沈台訓「洗衣機吐，洗衣機吐」；優等洪瓊芳「海中月」；佳作賀兆群「三民主義萬歲！萬萬歲！」。

台語現代詩：首獎王興寶「記持風騷的抓痕」；優等陳正雄「大天后宮身世」；佳作曾美滿「讀你是一首血色e詩」、王永成「古早味的風湧─兼記雞屎藤舞蹈劇場〈大井頭‧赤崁記〉演出─」、王淑美「思慕的地圖」。

台語散文：首獎王永成「粿仔樹」；優等翁月鳳「記持的剪綹仔」；佳作林連鍠「作穡人」、林淑美「用台語車夢」、柯柏榮「內籬仔詩讀人生」。

華語現代詩：首獎程裕智「和聖母的漫步指南」；優等鄭翊茜「702/704/830」；佳作簡帥文「府城三味」、嚴宥傑「倒風一隅」、陳三峰「生命這部書」。

華語散文：首獎陳東海「迷途」；優等陳新添「山苦瓜與流浪犬」；佳作陳韋任「螞蟻闖關」、許淑娟「死亡谷」、白修宸「火」。

華語短篇小說：首獎韓昌弘「月落山前」；優等何玟珒「那一天我們跟在雞屁股後面尋路」；佳作許淑娟「捉迷藏」、陳泓名「告別」、呂翊熏「髒衣服」。

古典詩：首獎何英傑「南鐵東移拆遷即事三首並序」；優等陳亭佑「台南古跡書懷三首」；佳作陳文峯「台江三詠」、林綉真「府城鹹酸甜」、李玉璽「台南飲食日常三詠—台南牛肉湯/台南蚵仔煎/台南擔仔麵」。

報導文學：首獎從缺；優等陳翔羚「將軍城」；佳作吳品瑜「於黑暗中點燈的廟埕囝仔」。

青少年組新詩：第一名蘇璿硯「燉」；第二名梁芳綺「慢慢行」；第三名卿尚華「流光」；佳作陳泯璇「人‧偶」、盧立辰「濱海少年之歌」、曾暐翔「夢‧逆光邊界」。

青少年組散文：第一名林妤柔「澀色」；第二名黃莛芝「告別」；第三名黃婷妤「虔」；佳作陳芊彣「雲」、吳以霓「移植的鳳凰花」、郭育嘉「液體的夏天」。

踅台南：陳昱良「阿公的甜酥餅」、曾元耀「踅台南有吃閣有掠」、葉姿吟「米街二三事」、黃脩紋「台南，蓋好」、曾晴亞「清湯記憶」、潘瑋婷「晒青春」、郭正宜「漫步，巡海，漁光島」、翁碩黛「踅戀月津」、林芸懋「富貴閒人」、陳婉玲「都市傳說」。

文化局人員表示，今年劇本、短篇小說類首獎獎金10萬元、優等6萬元、佳作1萬5000元；散文、報導文學類首獎獎金8萬元、優等4萬元、佳作1萬元；詩類首獎獎金6萬元、優等3萬元、佳作1萬元；青少年組第一名獎金1萬2000元、第二名1萬元、第三名8000元、佳作5000元；踅台南組得選者每名獎金6000元。