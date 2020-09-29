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台南環保鞭炮機記者會延3次 議員：18台不夠用

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
國民黨台南市議員林美燕（右）今在議會質詢時指出，環保鞭炮機記者會延了3次，讓人感覺市府不重視環保議題，要求不該再延期。記者鄭維真／翻攝
國民黨台南市議員林美燕（右）今在議會質詢時指出，環保鞭炮機記者會延了3次，讓人感覺市府不重視環保議題，要求不該再延期。記者鄭維真／翻攝

台南市民政局今天上午8時30分原訂舉辦環保鞭炮機記者會，結果臨時取消導致多名議員都撲空，國民黨台南市議員林美燕今在議會質詢時指出，該記者會延了3次，讓人感覺市府不重視環保議題，要求不該再延期，並建議改為補助廟宇去添購機台。民政局回應，改期是因遇到其他行程，之後訂好時間不會再改期。

國民黨台南市議員林美燕表示，民政局原本22日要舉辦採購行政環保鞭炮機啟用典禮記者會，但當天中午臨時通知改期擇日舉辦，該記者會時間連改三次，今天上午8時半的記者會更是到8時27分才通知取消，浪費市政資源。

林美燕認為，台南市目前購置18台環保鞭炮機，但台南37區廟宇多，許多廟會都在同一天，18台根本不夠用。她說，使用環保鞭炮機的本意是希望藉由提倡減少鞭炮，不僅可省下鞭炮錢又顧健康，因此她呼籲市府鼓勵合法登記寺廟自行購買環保鞭炮機，由市府編預算補助，達到宗教活動虔誠敬神，又能同時兼顧空氣品質，保障隨行信眾或宮廟人員的健康。

台南廟宇數量居全台之首，民進黨議員沈震東表示， 許多廟宇重視環保議題，像是安南區有廟宇自行購買環保鞭炮機，北區則有廟宇改以拍手替代放炮，中西區廟宇尤其多，環保鞭炮可以推著機台就有聲音，也不須掃炮屑，希望民政局能購買足夠的環保鞭炮機讓廟宇使用。

民政局長顏振標表示，台南市政府目前購置18台的環保鞭炮機，會分配到各區公所供民眾申請使用，考量需求問題，將再開會討論是否改為補助廟宇添購機台或是由市府購置更多機台讓廟宇使用。

記者會 國民黨 民進黨

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