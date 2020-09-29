台南中秋食品聯合稽查 初查不合格率近9成已改善

中秋節難免大吃大喝，台南市政府聯合稽查食品相關業者，初查26家竟有23家不合格，不合格率近9成，所幸限期改善後，複查全數合格。

台南市政府7月至8月中旬聯合稽查26家食品相關業者，包括16家月餅製造業、2家烤肉組合包製造業、4家旅宿業、4家水產品製售業，其中僅3家初查合格，23家不合格。

衛生局發現，初查不合格的23家業者，不合格項目多是食品添加物未落實專人專櫃專冊管理、作業場所擺放私人物品、食品從業人員每年度未辦理身體健康檢查、食品作業用容器具不潔等。

不合格的23家業者中，僅3家不合格項目和食品本身有關，全是未有專區貯存逾期食材，包含食品添加物過期、原物料過期及冷藏肉品過期。

衛生局人員表示，23家不合格業者經複查後，全數合格。

另外，台南市政府昨天召開跨局處食安會報，檢討食安稽查工作，副秘書長邱忠川指示各局處應落實食安政策，加強稽查，積極輔導，嚴懲不法廠商。