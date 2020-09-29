國慶焰火台南安南區3處觀賞熱區 民眾可多搭接駁公車

國慶焰火10月10日將在台南市安平區等地施放，其中安南區四草大橋周邊、鹿耳門府城天險及曾文溪出海口青草崙堤岸是觀賞熱區，市警三分局今天說，這三處當天中午起將進行交通管制，請民眾配合警方疏導，多搭乘接駁公車，避免塞在車陣。

安南區觀賞熱區包括四草大橋周邊、鹿耳門府城天險及曾文溪出海口青草崙堤岸，市警局三分局規畫交通動線，北部南下車輛台17線及國8道路南下，經安明路、安吉路，沿台江大道、北汕尾路、本田路、鹿耳門大道等道路往停車場。

警方說，市府規畫北1停車場（天后宮、中石化）可停2千輛，北2停車場（大眾廟）可停1千輛，北汕尾路段開放路邊停車可停500輛，散場時反向離場，沿線道路寬敞，交通便利。

接駁公車行駛北1停車場至安北路接駁站，單趟約15分鐘，公車另行駛北2停車場至安北路，單趟約12分鐘。公車從下午2點至晚間12點行駛，沿四草大道快車道外側車道來回行駛，約每3分鐘1班。