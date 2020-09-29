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台南左鎮月食祭 在地青年顛覆中秋的「堊地鄉村晚宴」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南左鎮月食祭是在地青年，在中秋節籌畫一場浪漫的法式鄉村晚宴。圖／賴政達提供
台南左鎮月食祭是在地青年，在中秋節籌畫一場浪漫的法式鄉村晚宴。圖／賴政達提供

台南左鎮青年自發性舉辦一場「月食祭─堊地鄉村晚宴」，在二竂日出平台安排一場法式晚宴，每一場次只服務20名顧客，由在地青年尋找左鎮在地食材，結合長輩的智慧，透過餐飲老師協助，開發出精緻餐點，發起人賴政達表示，晚宴安排在二寮日出平台，是希望活化景觀設施，讓日出平台不是只有日出，晚上也可以賞月。將舉辦3場，10月1日是邀請貴賓，10月9日（周五）和31日（周六）開放報名，還有少許名額。

這裡沒有7-11、全聯、麥當勞。「沒聽過，在哪？」「頂多夜衝去二寮看日出吧？或者那個..化石園區在附近？」很多人的印象是「左鎮，沒什麼特色。」返鄉青年賴政達說，大家的努力是「希望左鎮被看到！」

左鎮公館社區有勞動部培力就業補助6位在地青年返鄉服務，大家天馬行空想點子，有了利用在地食材開發成法式精緻料理食材的想法後，獲得西拉雅國家風景區管理處和左鎮區公所支持協助，成大師生協助進行平台景觀設計及燈光布置架設。

賴政達說，「地方不要動輒吸引上萬人什麼祭活動」，砸大錢行銷像煙火放完就沒了，每次食月祭人數雖不多，但希望是一種深耕地方文化能夠感受地方人心的活動，讓更多人看到不一樣的左鎮，現場也有一些藝術擺設，看看左鎮堊地上的人們如何生活。希望有一天把「月食祭」搬到左鎮的各個角落。

六位執行培力計畫的青年，有賴政達，在地左鎮人，鍾凱勳是設計月食祭菜單，原一般上班族，特地從台南市移住來左鎮地區，跟社區共同執行計畫，未來希望在左鎮創業。黃日虹負責遊程服務設計人員，畢業後，第一份工作就投入社區，畢業於長榮大學。跟社區的連結也是因為一個畢業實習，接觸到社區，決定畢業後留在社區（新化人）。主要負責社區遊程設計、場域規畫經營。

黃致賓是產品研發人員，左鎮在地青年，原先在加油站打工。因為有這樣的計畫，讓這些在地青年有不一樣的工作去替自己家鄉創造，主要負責產品開發，李欣俞虛擬網路設計人員，左鎮在地青年，畢業後第一份工作也是選擇在社區，原先岡林國小是他的母校，在小四就被解散，主要負責文案設計、網路經營、美編及資訊推廣。賴建豪負責實體行銷，善化人，主要工作負責開發客源、通路開發以及客戶建檔。

賴政達說，月食祭菜單開發出來後，透過在台南市有經營餐廳「單子葉」的業者詹珀凰，將菜單進行口味調整，與在地青年進行共創，還有一起協力的成大團體，簡稱NCKU BEST（成大惡地學生行動組織），之前NCKU BEST 團隊進入左鎮場域屆滿一年。被月世界一年四季、從早到晚皆呈現不同樣貌所吸引。與長輩們和社區夥伴們努力推廣在地農作，還有青年願意留下為家鄉打拚，讓該團隊決定深耕一同參與地方創生。

成大NCKU BEST(成大惡地學生行動組織）也加入行動。圖／賴政達提供
成大NCKU BEST(成大惡地學生行動組織）也加入行動。圖／賴政達提供
台南左鎮公館社區與在地青年正在為堊地家鄉的創生努力。圖／賴政達提供
台南左鎮公館社區與在地青年正在為堊地家鄉的創生努力。圖／賴政達提供

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