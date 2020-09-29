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中秋連假將湧車潮 白河警民提供要方少塞車
中秋連假將至，台南市白河警分局轄區多處著名熱門景點，預期將湧入大量車流，警方建議民眾出遊，可多利用國道3號暫時收費時段(10月1日至3日，每日0-5時暫停收費及10月4日，0-10時暫停收費)上路，避開塞車人潮。
警方說，關子嶺溫泉區、水火同源風景區、菁寮老街、大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、孚佑宮等熱門景點，中秋連假均有規劃交通崗及機動巡邏維持交通順暢，相關廟會及祭典活動業已依活動需求，機動進行交通管制。
前來白河地區景點旅遊者，如從國道1號行經市道172線進入白河地區，因市道172線正進行道路拓寬工程，請務必減速慢行；另從國道3號下白河交流道車輛，警方將會配合高公局視車流狀況，採取適度匝道儀控管制措施。
關子嶺風景區山區道路狹窄，當地居民則建議遊客，若時間允許，遊客可改由國三烏山頭交流道下，轉六甲區市道174線上山，接市道175線前往關子嶺風景區，除可飽覽山景，減少壅塞之苦。
警方說，本次連假各項活動開跑，包括「台南好米季」、「泰安宮祈福大法會」、「後壁黃家古厝音樂會」、白河區「崁頂福安宮福德正神聖誕千秋」聖誕祭典活動及「2020關子嶺溫泉美食節」等活動，將有大量車流，對交通形成考驗。
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