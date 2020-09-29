雙十中秋連假南橫公路車多 警加強山區攔查及測速

南橫公路今年1月13日正式復通，行經台南玉井區往來遊客逐漸增多，尤其在連續假期車流明顯增加。玉井警分局表示，在在中秋與雙十連假期間為避免沿線道路車速過快導致交通事故，在台84、台20線等路段將不定時採機動攔查與測速照相等方式，加強管控駕駛人行車速度，避免超速釀禍。

玉井分局長邱顯良表示，中秋雙十假期許多民眾會前往山區，預期轄區車潮會較平日增加，為維護梅嶺、紫竹寺與曾文水庫等觀光旅遊景點道路交通順暢，分局已透過舉辦治安座談會，蒐集里長及居民的建言，逐一檢視及調整從玉井區台84線進入台20線、台3線到楠西區南188線，沿線之道路工程及交通號誌運作狀況，據此規畫編排交通疏導警力，執行交通指揮疏導，也呼籲出遊民眾遵守交通規則，行車減速慢行，平安順暢地歡渡中秋雙十假期。

警方指出，今年中秋緊接雙十連假，除實施各項交通管制與疏導措施，準備應對車流與人潮，除避免交通壅塞與事故外，更配合交通局持續執行「路口安全大執法」，根據警政署歷年統計，交通事故中約有6成發生在路口，自9月1日起展開為期1個月的全國同步「路口安全大執法」，以維護行人用路安全，連假也會持續執法。

玉井警方提醒，玉井大橋改建工程今年4月1日開工已逾近6個月，預計於110年10月2日竣工，其工程採原橋樑維持改道通行的半半施工方式，先行施做西向東行方向（新化往玉井方向），將四線道縮減為二線道，玉井分局在觀察路況後向交通局建議取消望明往玉井方向紅燈右轉燈號，縮減燈號總時長以因應車道縮減情況，目前已實際運轉數月，成效良好，請用路人行經該路段時，依道路指示標誌減速慢行。