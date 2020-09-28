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影／中秋雙十連假台南何處去？市府建議先到水道博物館

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
中秋雙十連假台南何處去？台南市府建議先到水道博物館，有火車頭遊園車吸引遊客拍照。記者周宗禎／攝影
中秋雙十連假台南何處去？台南市府建議先到水道博物館，有火車頭遊園車吸引遊客拍照。記者周宗禎／攝影

進場遊客累積近70萬人次的台南山上花園水道博物館，配合中秋與雙十節「開幕周年慶」，在連續假期規畫了新主題闖關遊戲、藝術表演等系列活動。市府文化局希望搶攻觀光商機，今天下午辦熱鬧造勢活動，請來市長黃偉哲代言、駕駛復古火車頭遊園車，行銷新引進的休憩體驗設施，黃偉哲呼籲各地遊客來台南賞國慶煙火，順道玩百年水道古蹟。

黃偉哲表示，山上花園水道博物館是台南非常夯的熱門景點，他期待10月10日能破70萬人次，象徵著水道博物館走入新的里程碑，市府也會準備獎品提給第70萬名的遊客，且配合周年慶特設遊園小火車，歡迎大家一起來台南、來山上花園水道博物館，展開充滿知性、感性與親子互動的歡樂之旅。

山上花園水道博物館中秋及雙十連假舉辦周年慶系列活動，有日本浴衣體驗及裝置藝術、親子與藝術表演等活動，展現水道博物館活化再生成果，昨天請來代言人黃偉哲行銷，邀請全國民眾來台南觀光。

館方表示，中秋連假前3天推出日本浴衣體驗活動，遊客憑門票票根可以兌換限量體驗券，每日100名上下午各50名，第4天安排稻草人現代舞蹈團表演。雙十連假館慶活動包括水舞逐道、氣墊樂園、水道名人相見歡、水主題闖關遊戲、驚奇博物館及特色青創市集等，透過裝置藝術，親子活動、非洲太暘鼓舞劇團等藝術表演，展現水道博物館活化再生成果。

中秋雙十連假台南何處去？台南市府建議先到水道博物館體驗新遊程。記者周宗禎／攝影
中秋雙十連假台南何處去？台南市府建議先到水道博物館體驗新遊程。記者周宗禎／攝影
中秋雙十連假台南何處去？台南市府建議先到水道博物館，有火車頭遊園車吸引遊客拍照。記者周宗禎／攝影
中秋雙十連假台南何處去？台南市府建議先到水道博物館，有火車頭遊園車吸引遊客拍照。記者周宗禎／攝影
中秋雙十連假台南何處去？台南市府建議先到水道博物館，體驗新遊程。記者周宗禎／攝影
中秋雙十連假台南何處去？台南市府建議先到水道博物館，體驗新遊程。記者周宗禎／攝影
中秋雙十連假台南何處去？台南市府建議先到水道博物館體驗新遊程。記者周宗禎／攝影
中秋雙十連假台南何處去？台南市府建議先到水道博物館體驗新遊程。記者周宗禎／攝影

博物館 黃偉哲 周年慶

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