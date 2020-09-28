南瀛國際民俗藝術節 中秋連假南瀛綠都心登場

中秋將至，台南市政府文化局中秋連假在新營南瀛綠都心公園舉行2020南瀛國際民俗藝術節系列活動，免費邀請鄉親來欣賞難得藝術饗宴。

這項活動安排10月1日至4日登場， 其中3日周六晚上7點半登場的「傳藝鬥陣看文化」，7個傳統藝陣團及5個表演藝術團隊近200位專業演員演出，由台南應用科技大學藝術學院院長顧哲誠擔任藝術總監，要給鄉親不一樣視覺享受。

文化局說，此次邀請國內最頂尖傳統藝陣團與表演藝術團隊輪番上陣，藝陣團邀請八方傳統藝陣創新藝團、大甲鎮瀾宮哨角隊及轎前吹、臺南雄威舘龍獅團、正和軒民俗古樂團、全臺白龍庵如意增壽堂、溪南寮金獅學會、雷昇傳藝劇團。

表演藝術團隊有雞屎藤舞蹈劇場、谷方當代箏界、人舞劇場；還有活力新星臺南應用科技大學舞蹈系等9支作品，劇碼從各自演出乃至到大匯演串接，完整呈現歷屆民藝節跨團隊大匯演規格，全程無休息。

顧哲誠表示，本次演出特別安排布袋戲說書人無縫接軌貫穿全場，如同一整集真人版布袋戲講古一氣呵成，加上「聽覺三樂」北管樂、龍獅鼓樂、箏樂以及「視覺三大」大旗、大神偶、大娘傘，最後還有「家將三部曲」，壓軸大匯演演出團隊分為文陣、武陣，讓傳統藝陣與當代表演藝術對話，將全場氣氛帶至最高潮。

更多活動訊息可上南瀛國際民俗藝術節FＢ粉專或南瀛國際民俗藝術節主題網站。