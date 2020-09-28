劉建國搖身變「盤商」 接連幫農民促銷柚子、香蕉有成

估計今年全台文旦增產5%，農糧署已著手加強內外銷，並輔導加工廠商以每公斤12元向產地採購文旦柚，雲林縣登記採購的有3家加工業，採購量200公噸，此外立委劉建國為提高買氣，繼日前協助促銷香蕉，今天下午又趕在中秋前夕再度媒合各機關團體及國營事業等訂購斗六文旦。

劉建國說，以產地直送宅配，至今天為止已媒合中華郵政、八大行庫、台肥、機耕協會及合作社場等單位共訂購6509箱、53605台斤。

農民黃玉茹等人指出，本月23日立委劉建國才透過農委會請家樂福等多個超商和企業共訂購23000斤文旦柚，如今又協助內外銷，紓解燃眉之急，農民萬分感謝。

劉建國邀請農糧署長胡忠一今天下午到雲林為柚農紓困，並為斗六文旦代言，希望趕在中秋前幾天作最後衝刺，賣出好成績。

劉建國說，文旦今年增產5%，農委會啟動了多項措施協助文旦銷售，例如補助國外行銷拓展費用，至本月21日外銷文旦有4607公噸。推出農遊券又再推出「柚香禮券」，刺激國內的買氣，也有476公噸的好成績。

距離秋節還有4天，劉建國和胡忠一呼籲全國民眾一同來買斗六文旦，保證甜美好吃價格又公道。

除了柚子，劉建國也促銷香蕉，他說，今年因東北季風香蕉生長減緩，秋節後變冷涼，香蕉受溫差影響，口感更加Q彈，各地企業最近紛紛加入採購行列，蕉價可望回升。

劉建國從上周起透過農委會媒合公私部門企業團購，以每公斤12元收購優級青香蕉，雲林縣新光果菜生產合作社等單位今天起也陸續出貨。