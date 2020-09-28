秋節吃瓜最對味！ 雲林崙背洋香瓜節連假登場
雲林崙背鄉洋香瓜種植面積約55公頃，今年雖受天候影響收成，一分地僅約有500顆，但品質仍維持高水準，且甜度高於16度。崙背鄉長李泓儀說，今年的洋香瓜一顆至多可賣到800元，邀請民眾10月3日及4日至崙背千巧谷參與一年一度的洋香瓜節，品嘗選購甜美的洋香瓜。
崙背鄉公所說，崙背洋香瓜以隧道式塑膠布栽培，藉合理化施肥、施以微生物肥料，及內生菌與菌接種在瓜苗，育成健康苗，不僅可有效降低病蟲害、減少農藥施用，相對可增施有機質肥料，提高瓜果甜度及口感，往年每分地約可收成1500顆，然而今年受氣候影響，僅可收約500顆，不過甜度超高，已達16度至18度。
崙背鄉長李泓儀表示，今年洋香瓜因雨水少，使甜度足夠、品質超優，現在正值最好吃的季節，且頂級洋香瓜，一株只收一顆瓜，市面每顆可賣500元，少數進入百貨公司超市可賣到800元，今年搭配中秋連假，推出產地直銷活動，除有超值優惠價，也加碼推出一元競標、闖關遊戲及精彩演出等活動。
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