秋節吃瓜最對味！ 雲林崙背洋香瓜節連假登場

雲林崙背鄉洋香瓜種植面積約55公頃，今年雖受天候影響收成，一分地僅約有500顆，但品質仍維持高水準，且甜度高於16度。崙背鄉長李泓儀說，今年的洋香瓜一顆至多可賣到800元，邀請民眾10月3日及4日至崙背千巧谷參與一年一度的洋香瓜節，品嘗選購甜美的洋香瓜。

崙背鄉公所說，崙背洋香瓜以隧道式塑膠布栽培，藉合理化施肥、施以微生物肥料，及內生菌與菌接種在瓜苗，育成健康苗，不僅可有效降低病蟲害、減少農藥施用，相對可增施有機質肥料，提高瓜果甜度及口感，往年每分地約可收成1500顆，然而今年受氣候影響，僅可收約500顆，不過甜度超高，已達16度至18度。