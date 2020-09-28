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雲林巾彩節從中秋演到雙十 棉花田裡的毛巾藝術超有哏

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林彩巾耕地藝術節將從中秋節盛大登場，為期11天連結兩個連假，藝術家在棉花田打造超美的竹編藝術大毛巾，將成為雲林打卡新熱點。記者蔡維斌／攝影
雲林彩巾耕地藝術節將從中秋節盛大登場，為期11天連結兩個連假，藝術家在棉花田打造超美的竹編藝術大毛巾，將成為雲林打卡新熱點。記者蔡維斌／攝影

2020雲林巾彩耕地藝術節將從10月1日中秋展演到國慶連假，今年以「最初的地方」為主題，邀藝術家用竹子在棉花裡打造世界最大的毛巾藝術地景，空中俯瞰，隨著陽光波動呈現不同光影，美不勝收，將是雲林雙十連假最佳打卡地點，紙風車等藝團、歌手從中秋演到雙十，天天精彩，邀大家來虎尾探索「黃巾祕境」。

長達11天的雲林巾彩耕地藝術節，由行政院雲嘉南聯合服務中心、中華文化總會與雲林毛巾產業科技發展協會合辦，特選在金鵬親子毛巾工廠旁的棉花田舉行，除有世界級優質毛巾市集，小農市集、虎尾魅力商圈百家優選店，也將邀天文專家架設望遠鏡共賞「火星衝日」天文奇觀。歌手「大牛」羅時豐、方山亮及太日樂集、紙風車劇團從早演到晚，每天好歌好劇連台。

立委蘇治芬說，「家」是生命最初的地方，虎尾是毛巾故鄉，所以今年巾彩節以「最初的地方」為主題，在農田搭設的場景，讓大家有如回到最初工業開始的年代，同時推最潮的限量版「毛巾茄芷袋」，喚起大家回憶，並邀請雲林斗六出身的藝術家游文富，以竹編和自然對話，在棉花田裡創作「土地與人交織而成的黃金(巾)」地景藝術，

游文富說，作品長45米、寬12米、高逾3米，高處俯瞰是一條輕盈的毛巾飄落在耕地上，巨大竹編線條波浪，展現毛巾肌理，隨著晨昏光線的投射，營造不同時段的浪漫，迷你竹隧道像讓人躲進毛巾裡感受溫暖。

擰著「毛巾茄芷袋」的蘇治芬也忍不住躺入毛巾竹海裡，呼吸竹子和泥土的溫度，她說，這條超大的竹毛巾足可創下「巾」氏世界紀錄，徜徉其間可讓遊客體感土地的芳香。

雲林毛巾發展協會理事長李應興表示，品質是毛巾的靈魂，台灣毛巾業從中國毛巾反傾銷中一路走來，克服萬難建立品牌，如今在世界毛巾執牛耳，期待透過巾彩節，讓國人感觸國產毛巾之優，建立愛用國貨的自信。

行政院雲嘉南服務中心執行長許根尉說，巾彩節保證大家在藝術編織下、在表演歡唱中，用不同的角度重新體驗毛巾帶來的感官享受，千萬別錯過。

雲林彩巾耕地藝術節將從中秋節盛大登場，為期11天連結兩個連假，藝術家在棉花田童打造超美的竹編藝術大毛巾，將成為雲林打卡新熱點。記者蔡維斌／攝影
雲林彩巾耕地藝術節將從中秋節盛大登場，為期11天連結兩個連假，藝術家在棉花田童打造超美的竹編藝術大毛巾，將成為雲林打卡新熱點。記者蔡維斌／攝影
雲林彩巾耕地藝術節將從中秋節盛大登場，為期11天連結兩個連假，藝術家在棉花田裡打造超美的竹編藝術大毛巾，將成為雲林打卡新熱點。記者蔡維斌／攝影
雲林彩巾耕地藝術節將從中秋節盛大登場，為期11天連結兩個連假，藝術家在棉花田裡打造超美的竹編藝術大毛巾，將成為雲林打卡新熱點。記者蔡維斌／攝影
雲林彩巾耕地藝術節將從中秋節盛大登場，為期11天連結兩個連假，藝術家在棉花田打造超美的竹編藝術大毛巾，將成為雲林打卡新熱點。記者蔡維斌／攝影
雲林彩巾耕地藝術節將從中秋節盛大登場，為期11天連結兩個連假，藝術家在棉花田打造超美的竹編藝術大毛巾，將成為雲林打卡新熱點。記者蔡維斌／攝影
雲林彩巾耕地藝術節將從中秋節盛大登場，為期11天連結兩個連假，藝術家在棉花田打造超美的竹編藝術大毛巾，將成為雲林打卡新熱點。記者蔡維斌／攝影
雲林彩巾耕地藝術節將從中秋節盛大登場，為期11天連結兩個連假，藝術家在棉花田打造超美的竹編藝術大毛巾，將成為雲林打卡新熱點。記者蔡維斌／攝影
雲林彩巾耕地藝術節將從中秋節盛大登場，為期11天連結兩個連假，藝術家在棉花田裡打造超美的竹編藝術大毛巾，將成為雲林打卡新熱點。記者蔡維斌／攝影
雲林彩巾耕地藝術節將從中秋節盛大登場，為期11天連結兩個連假，藝術家在棉花田裡打造超美的竹編藝術大毛巾，將成為雲林打卡新熱點。記者蔡維斌／攝影

行政院 花田 蘇治芬

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