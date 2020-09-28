台南水道博物館慶週年 第70萬名遊客有獎

由古蹟改造活化的台南山上花園水道博物館開幕將滿1週年，遊客突破68萬人次，館方將於國慶日連假推出館慶活動，台南市長黃偉哲今天宣布將會提供獎項給第70萬名遊客。

台南市政府文化局今天在山上花園水道博物館舉辦週年慶活動宣傳記者會，黃偉哲親自駕駛即將開始營運的電動遊園列車，並為剛設置完成的裝置藝術「水舞逐道」主持試運轉啟動儀式。

黃偉哲表示，山上花園水道博物館自去年10月10日開幕至今，入園遊客已突破68萬人次，成為台南市的熱門景點，館方將於雙十連假期間舉辦週年慶系列活動，準備到台南欣賞國慶焰火的民眾不妨安排一下行程，白天先到山上花園水道博物館逛一逛，晚上再去看焰火，一整天都很充實。

他說，山上花園水道博物館開幕不到1年，入園遊客已達68萬人次，接下來即將達到70萬人次，台南市政府將提供獎勵給第70萬人次遊客，鼓勵民眾到這裡走一走。

台南市政府文化局副局長周雅菁表示，由於園區占地廣大，館方特別引進付費園遊車，可提供民眾輕鬆遊園的另一種選擇。另外，模擬早期水道設施運作原理打造的裝置藝術「水舞逐道」，也預定於國慶日連假登場的館慶活動中開放，讓民眾透過簡單的遊戲了解早期水道運作原理。

周雅菁表示，館慶活動還有氣墊樂園、水道名人相見歡、水主題闖關遊戲、驚奇博物館及特色青創市集，透過裝置藝術及藝術表演，展現水道博物館再生成果。