快訊

歐陽娜娜登央視唱「我的祖國」挨批 IG發文認「操碎了心」

離譜！男童不聽話 公托老師竟扳頭、放烏龜全身爬

台南水道博物館慶週年 第70萬名遊客有獎

中央社 / 台南28日電
台南市長黃偉哲。圖／本報資料照片
台南市長黃偉哲。圖／本報資料照片

由古蹟改造活化的台南山上花園水道博物館開幕將滿1週年，遊客突破68萬人次，館方將於國慶日連假推出館慶活動，台南市長黃偉哲今天宣布將會提供獎項給第70萬名遊客。

台南市政府文化局今天在山上花園水道博物館舉辦週年慶活動宣傳記者會，黃偉哲親自駕駛即將開始營運的電動遊園列車，並為剛設置完成的裝置藝術「水舞逐道」主持試運轉啟動儀式。

黃偉哲表示，山上花園水道博物館自去年10月10日開幕至今，入園遊客已突破68萬人次，成為台南市的熱門景點，館方將於雙十連假期間舉辦週年慶系列活動，準備到台南欣賞國慶焰火的民眾不妨安排一下行程，白天先到山上花園水道博物館逛一逛，晚上再去看焰火，一整天都很充實。

他說，山上花園水道博物館開幕不到1年，入園遊客已達68萬人次，接下來即將達到70萬人次，台南市政府將提供獎勵給第70萬人次遊客，鼓勵民眾到這裡走一走。

台南市政府文化局副局長周雅菁表示，由於園區占地廣大，館方特別引進付費園遊車，可提供民眾輕鬆遊園的另一種選擇。另外，模擬早期水道設施運作原理打造的裝置藝術「水舞逐道」，也預定於國慶日連假登場的館慶活動中開放，讓民眾透過簡單的遊戲了解早期水道運作原理。

周雅菁表示，館慶活動還有氣墊樂園、水道名人相見歡、水主題闖關遊戲、驚奇博物館及特色青創市集，透過裝置藝術及藝術表演，展現水道博物館再生成果。

博物館 裝置藝術 國慶

延伸閱讀

台南孔廟祭孔跳六佾舞 按古禮恢復拔智慧毛搶手

影／台南將軍火音樂節璀璨煙火秀 4萬鄉親擁浪漫夜

歡慶創黨34周年 民進黨台南資深黨員老戰友話當年

全球市長聯盟將台灣歸為中國 黃偉哲：不改名拒絕參與

相關新聞

影／「地表最強里長」 今聲援台南鐵路地下化拆遷

台南鐵路地下化只剩最後兩戶尚未拆除，其中開元路黃家爭取保留樓梯，有「地表最強里長」封號的陳永和今天也到現場聲援，強調黃家...

南瀛國際民俗藝術節 中秋連假南瀛綠都心登場

中秋將至，台南市政府文化局中秋連假在新營南瀛綠都心公園舉行2020南瀛國際民俗藝術節系列活動，免費邀請鄉親來欣賞難得藝術...

劉建國搖身變「盤商」 接連幫農民促銷柚子、香蕉有成

估計今年全台文旦增產5%，農糧署已著手加強內外銷，並輔導加工廠商以每公斤12元向產地採購文旦柚，雲林縣登記採購的有3家加...

雲林巾彩節從中秋演到雙十 棉花田裡的毛巾藝術超有哏

2020雲林巾彩耕地藝術節將從10月1日中秋展演到國慶連假，今年以「最初的地方」為主題，邀藝術家用竹子在棉花裡打造世界最...

只賣你安全豬！ 雲林45家畜牧、食品業者聯盟推銷

「認證的雲林豬就是安全保證」雲林良品零瘦肉精牧場及餐廳認證標章本月8日上路，目前已有45家畜牧場、餐廳及食品業者加入，不...

世界街舞大賽在嘉市 南韓「王中之王」舞者來台

世界街舞大賽將在嘉義市展開，南韓B-boy舞者Hong10已抵台，將與築夢者舞團長哈利進行終極廝殺爭霸戰，Hong10近...

無人機揪空汙 環保局年底新營增設500顆空品微感器

台南市新營地區空氣常有異味，引發地方詬病，台南市政府環保局除成立聯合稽查大隊，首批已告發2業者，今年底將增設500顆空品...

台灣最老水庫台南虎頭埤 中秋連假推優惠與延長開放

台南市虎頭埤水庫建於1846年，是台灣最早的灌溉用水庫。虎頭埤風景區管理所今天公告，中秋、國慶假期推出連假行銷、「秋‧老...

嘉義縣虱目魚嘉年華晚會 千人共享在地美食

嘉義縣政府昨天於布袋高跟鞋教堂舉辦2020虱目魚嘉年華，晚間的虱目魚宴晚會吸引近千人參與，縣長翁章梁表示，布袋新塭養殖的...

斥逾千萬交通添利多 台南路平改善將軍南20線

台南市政府工務局投入逾千萬元，近日完成將軍區南20線路平改善，工務局說，除可望改善多年來路面龜裂窘況，更要給鄉親一條平安...

1盒鳳梨酥讓8旬嬤掉下眼淚 老老照顧的苦他們最清楚

嘉義市84歲王姓老先生和83歲妻子結縭超一甲子，多年前一場意外帶走兒子，2個女兒遠嫁外地，無法經常返家，王老先生罹患阿茲...

婦幼防虐 獅子會組聯盟

雲林近來頻傳兒虐事件，雲林家扶中心統計，2017年至2019年接獲受虐通報就有241件，其中單親家庭發生率較高；為防止暴...

熱門新聞

1盒鳳梨酥讓8旬嬤掉下眼淚 老老照顧的苦他們最清楚

像極了護鈔！ 警方大陣仗 防彰化不二坊蛋黃酥之亂

黃文財卸任高雄輪船公司董座 將由交通局長兼任

新竹市全國縣市競爭力第一 超越首都台北市

風吹芒花群牛渡溪 彰化芬園貓羅溪好風光

新北電動自行車 10月12日起禁駛人行道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。