只賣你安全豬！ 雲林45家畜牧、食品業者聯盟推銷

「認證的雲林豬就是安全保證」雲林良品零瘦肉精牧場及餐廳認證標章本月8日上路，目前已有45家畜牧場、餐廳及食品業者加入，不過近期美豬進口及毛豬拍賣價格下調仍受各界關注，縣長張麗善今天邀請認證業者共組「雲林零瘦肉精聯盟」推廣安心好豬，鼓勵民眾選購雲林優良畜產品。

雲林養豬戶約1200多戶，飼養約156萬頭豬隻，豬肉供應量占全國40%，加上相關屠宰及飼料產業產值逾300億。肉品市長總經理黃加安表示，雲林是產地市場，占全國三分之一以上頭數，從雲林出去的豬都是瘦肉精零檢出，然而中央政府沒有完整的配套政策，豬農會緊張，導致恐慌性出豬使豬價下調，由於中秋節將至，肉品需求會大增，政府應思考如何面對市場供需，並兼顧豬農權益。

張麗善指出，為保護豬農及產業，縣府結合源頭飼料廠、畜牧場及後端肉品廠、餐廳業者成立雲林零瘦肉精聯盟，宣誓縣內豬肉產品不含瘦肉精，也持續媒合學校營養午餐及長青食堂，使用零瘦肉精牧場認證的肉品，「雲林縣堅持不走回頭路！」張麗善重申，雲林縣堅持瘦肉精零檢出，堅守「查獲違規最高罰2億元」原則。

生產、屠宰、分切及加工一條龍產銷的祥圃牧場，以往都將肉品銷至北部，近年開始與縣內學校營養午餐合作，副總經理林陽山說，牧場每3個月至半年檢驗藥品、飼料，出豬前也要立零售肉精及健康證明書，且農業處每年定期抽檢訪查，縣府也補助安全畜禽產品計畫檢驗，為豬肉層層把關。