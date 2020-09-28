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雲林毛巾藝術節將登場 全台最大竹編黃金巾亮相

中央社 / 雲林縣28日電

「2020雲林巾彩耕地藝術節」10月1日登場，大型地景裝置藝術黃金巾今天亮相，宛如一條毛巾飄落在耕地上，為期11天的活動，每天都有驚喜，帶民眾認識台灣毛巾的不一樣。

「2020雲林巾彩耕地藝術節」大型地景裝置藝術作品名為「土地與人交織而成的黃金巾」，出自藝術家游文富之手，以竹編與自然對話，側看似陸地起伏的巨型波浪，俯瞰則像是一條毛巾飄落在耕地上。

游文富指出，黃金巾全部以竹篾由人工編織而成，長45公尺、寬12公尺、高3公尺，仿效毛巾的製成方法。

行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉接受媒體聯訪時表示，台灣毛巾每10條有8條來自雲林縣虎尾，虎尾也稱為毛巾窩，此次帶領國人來到最初的地方，認識台灣毛巾不一樣。

許根尉說，今年主題為最初的地方，透過在地農特產及毛巾文化，和民眾互動，大型地景裝置藝術將於10月1日傍晚點燈，搭配燈光投射成為打卡新焦點。

2020雲林巾彩耕地藝術節10月1日登場，跨越中秋節連假和國慶連假，到11日結束，每天都有驚喜，活動期間將發表新創毛巾，讓國人看到紡織新技術，同時邀請紙風車劇團、九天民俗技藝團等演出，相關資訊可詳見雲林巾彩耕地藝術節粉絲團。

藝術節 裝置藝術 連假

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