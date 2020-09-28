世界街舞大賽在嘉市 南韓「王中之王」舞者來台

世界街舞大賽將在嘉義市展開，南韓B-boy舞者Hong10已抵台，將與築夢者舞團長哈利進行終極廝殺爭霸戰，Hong10近20年不斷奪得世界街舞冠軍，被譽為「王中之王」，這次接受哈利戰帖，也讓國際街舞界引爆討論，哈利說，Hong10是許多街舞者從小崇拜的偶像，相信是會流傳許久的經典之戰。

嘉義市長黃敏惠今天主持世界街舞大賽記者會，不僅是嘉市首次辦理國際街舞賽事，同時也舉辦全國舞展，全國校園街舞社團學子都會同場競技，除了南韓知名舞者來嘉外，記者會現場哈利胞弟「小哈利」也向俄羅斯舞者Vlazz下戰帖。

哈利說，36歲Hong10是紅牛能量飲料贊助的極限運動選手，曾與16名世界冠軍同場競技，最後奪下冠軍，也成街舞的王中之王，是現存最老字號、實力最強舞者，許多學街舞的選手從小看著他的影片長大，很多世界冠軍也視他為偶像。

哈利近年來奪下許多世界街舞冠軍，讓Hong10願意接受戰帖，因防疫期間，哈利幫他安排有練舞室、套房的隔離空間，從9月20日來台至今仍在居家檢疫。

哈利說，他在台灣隔離14天、回南韓還要再隔離14天，仍願意來台，可見他很重視這項比賽，「這14天他會密集練舞，讓我也要加緊準備」。

「嘉義市要成為街舞首都」，市長黃敏惠表示，市府搭起大舞台，最重要的還是孩子的努力，嘉義市從築夢者舞團開始，街舞首都夢想慢慢要成真，對世界各地街舞愛好者來說，這場賽事絕對是一場值得來朝聖的高水準街舞盛會。