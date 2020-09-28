全台唯一有孔廟小學辦祭孔儀式 紀念孔子2570周年誕辰
嘉義縣各界今天上午於新港鄉文昌國小舉辦紀念至聖先師孔子2570周年誕辰釋奠典禮，由縣長翁章梁擔任正獻官，並由新港國中學生擔任禮生、文昌國小學生擔任佾生、樂生，表演佾舞祀禮儀式，現場也以藤編的牛隻插滿智慧筆，供參與來賓及小朋友進行拔智慧毛（智慧筆）活動，典禮莊嚴隆重。
嘉義縣政府表示，文昌國小是清道光二年笨新南港蘭社及道光十五年建立的登雲書院舊址，當時由將軍王得祿倡議及地方仕紳樂捐，興建登雲書院，書院內設有文昌祠，祠內供奉孔子神位，現在仍供奉在文昌國小三樓文昌祠，為全台唯一在校園內有孔廟的小學。
嘉義縣政府2015年為緬懷先聖先賢、尊崇儒術及延續文化傳承，開始在文昌國小以古代樂舞行列表演佾舞祀禮儀式，在祭孔典禮中陳設音樂、舞蹈，並呈獻牲醴供祭物品，今天上午典禮依序進行迎神、上香、奠帛爵等古禮，最後完成燒祝帛的「望燎」儀式。
翁章梁在釋奠典禮後，親自分贈智慧糕給到場的來賓及小朋友，祝福每位孩子都活潑快樂、福慧增長，也期望教師都能遵從孔子的教育精神，以差異化教學，讓每位孩子獲得最好的照顧。
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