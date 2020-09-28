無人機揪空汙 環保局年底新營增設500顆空品微感器

台南市新營地區空氣常有異味，引發地方詬病，台南市政府環保局除成立聯合稽查大隊，首批已告發2業者，今年底將增設500顆空品微感器，並出動無人機追蹤，未來環保局還規劃成立「夜鶯聞臭隊」，希望有效揪出汙染源。

由於風向及季節等因素，大新營地區空氣常飄散異味，地方抱怨連連，前新營市長陳慶泰日前還曾夜間「自力救濟」試圖找出汙染源，強烈要求環保局提供有效對策。

環保局為此擬妥系列策略，包括成立跨科室大新營異味聯合稽查大隊、增加駐點稽查人力，該聯合稽查大隊已於9月中旬起展開稽查，首周稽查5家業者，其中2家為金屬材料加工廠，1家紡織廠，2家畜牧場。

其中1家違反空氣汙染防制法、水污染防治法、廢棄物清理法，被開出5張告發單。另家違反廢棄物清理法，遭開1張罰單，同時也要求限期改善並持續追蹤。

另外，今年年底將在大新營地區增設500顆空品微感器，微感器可測得揮發性有機污染物、懸浮微粒，藉以了解附近有無汙染源及空氣品質狀況。也要建置異味陳情及污染列管對象地圖，地圖對照儀器設備監測到的污染數值，有助於快速找到污染源。環保局更會適時出動紅外線熱顯像儀或是無人機來追蹤，進一步精準、及時掌握汙染源。

另外，環保局規劃年底前將培訓聞臭師、成立「夜鶯聞臭隊」，並設置空氣異味檢測實驗室，可增進空氣異味採樣檢測效率，大幅提升檢測量能。