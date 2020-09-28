台灣最老水庫台南虎頭埤 中秋連假推優惠與延長開放

台南市虎頭埤水庫建於1846年，是台灣最早的灌溉用水庫。虎頭埤風景區管理所今天公告，中秋、國慶假期推出連假行銷、「秋‧老虎」-秋遊虎頭埤系列活動，10月1日到4日、9日到11日連假期間，到虎頭埤於迎賓廣場老虎意象旁打卡，即送特製禮物；中秋連假開放時間延長至晚上10點。

管理所主任陳宏田表示，打卡禮物限每日前50名遊客於紅厝賣店兌換，另配合國人中秋烤肉團圓氛圍，連假期間前來園區烤肉遊客，每一爐贈天鵝船80元抵用券，另有湖畔市集、街頭藝人音樂表演，連假期間太陽能遊船固定船班於上午10點發船，船上備有解說員進行遊船解說，帶領遊覽湖面風光。中秋假期10月1日至4日原營業至下午7點，配合調整至夜間10點，相關問題可洽詢虎頭埤風景區管理所，電話06-590-1325。

中秋及國慶連假將至，巿長黃偉哲邀請各地民眾來台南防疫旅遊，歡慶中秋及國慶假期，10月1日至4日中秋連假期間「2020南瀛國際民俗藝術節—台灣演藝」，於新營南瀛綠都心公園登場，一系列暖場活動為國慶焰火熱身，於10月10日將在台南安平漁光島施放2020國慶焰火，結合精彩的表演節目，讓民眾一同感受歡愉的氛圍，迎接璀璨的國慶夜晚，也歡迎中秋、國慶連假期間順遊台南各地美景。