聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義縣虱目魚嘉年華晚會 千人共享在地美食
嘉義縣政府昨天於布袋高跟鞋教堂舉辦2020虱目魚嘉年華，晚間的虱目魚宴晚會吸引近千人參與，縣長翁章梁表示，布袋新塭養殖的虱目魚，以鹹水低密度養殖，無土味，肉質甜美細緻，且營養價值很高，現在吃正對時，歡迎民眾到嘉品嘗布袋虱目魚。
嘉義縣政府表示，嘉年華活動為嘉義縣年度盛會，今年邁入第八屆，首次移師到高跟鞋教堂辦理，自下午2點就展開「嘉義優鮮農漁市集」、「食魚文化展示」、「食魚教育闖關遊戲」及「草地親子活動」活動，民眾可一次買足嘉義優鮮農漁產品及伴手禮。
縣府表示，虱目魚宴以新塭當地新鮮虱目魚為主食材，搭配布袋水晶苦瓜及瓜仔脯、好美寮蛤蜊、民雄鳳梨及嘉義香蕉，製作出十道特色風味餐，席開120桌，每桌成本3500元以上，縣府以每桌3000元實惠價格供民眾嘗鮮，上周四記者會宣布開放報名後，以秒殺的速度即銷售一空。
縣府說，嘉義縣是全國虱目魚重要產銷節點，虱目魚養殖面積2500公頃，年產量約8500公噸，產值逾6億元，布袋新塭更是虱目魚的故鄉，當地養殖的虱目魚，及生產的虱目魚加工品，質與量更是全國翹楚，全國有六成以上的虱目魚都從這裏集散出去，縣府陸續將舉辦新產品虱目魚麵發表等活動，歡迎民眾參與、採購。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言