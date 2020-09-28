嘉義縣虱目魚嘉年華晚會 千人共享在地美食

嘉義縣政府昨天於布袋高跟鞋教堂舉辦2020虱目魚嘉年華，晚間的虱目魚宴晚會吸引近千人參與，縣長翁章梁表示，布袋新塭養殖的虱目魚，以鹹水低密度養殖，無土味，肉質甜美細緻，且營養價值很高，現在吃正對時，歡迎民眾到嘉品嘗布袋虱目魚。

嘉義縣政府表示，嘉年華活動為嘉義縣年度盛會，今年邁入第八屆，首次移師到高跟鞋教堂辦理，自下午2點就展開「嘉義優鮮農漁市集」、「食魚文化展示」、「食魚教育闖關遊戲」及「草地親子活動」活動，民眾可一次買足嘉義優鮮農漁產品及伴手禮。

縣府表示，虱目魚宴以新塭當地新鮮虱目魚為主食材，搭配布袋水晶苦瓜及瓜仔脯、好美寮蛤蜊、民雄鳳梨及嘉義香蕉，製作出十道特色風味餐，席開120桌，每桌成本3500元以上，縣府以每桌3000元實惠價格供民眾嘗鮮，上周四記者會宣布開放報名後，以秒殺的速度即銷售一空。